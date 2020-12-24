По данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14.00 часов 23 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 43 907 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 331 случай заболевания.Темп прироста за сутки – 0,8 %. За минувшие сутки выписались уже 427 пациентов. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9 384 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 427. Проведено тестов на коронавирус всего 2 017 656, из них за последние сутки 9 249.- Красноярский край сегодня не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край по-прежнему находится на 15-м месте. Прирост заболевших не опускается ниже 330 человек в сутки. Число выздоровевших по-прежнему заметно превышает количество инфицированных. Количество летальных исходов - 21 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.Оперативный штаб при правительстве РХ по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщает, что на территории Хакасии подтверждено 180 новых случаев заболевания, темп прироста за сутки составил 1,1%.Всего зарегистрировано 16 200 случаев заболевания. Подтверждено 183 летальных случая, из них в возрасте старше 65 лет – 134 чел. (73,2% от числа летальных исходов).А тем временем, губернатор Красноярского края рассказал о том, что он привился от коронавируса, а жители края смогут это сделать в первой половине 2021 года, когда в край поступит около миллиона доз.