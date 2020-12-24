То, что маленькие дети падают, - дело, к сожалению, обычное. Любая мама расскажет вам с десяток историй, как ее малыш прищемил руку дверью, упал с кровати или велосипеда, ударился с разбегу головой.Но история пятимесячного Ярослава из Канска могла закончиться трагедией. А он всего лишь упал с дивана, когда переворачивался. Немного поплакал и уснул. Однако спал слишком долго и разбудить его не удавалось. Родители повезли его в травмпункт, там сделали рентген черепа, но повреждений не нашли. Так как у детей такого возраста кости черепа еще не до конца сформированы, еще подвижные, не окостеневшие, мягкие, на рентгене перелом может и не зафиксироваться. Его положили в отделение реанимации местной больницы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, кома, сотрясение головного мозга, нарушение сознания.Рассказывает заведующий РКЦ Краевого центра охраны материнства и детства Николай Попандопуло:- Канским врачам были даны рекомендации для осмотра узкими специалистами для уточнения диагноза. Здесь в Красноярске параллельно велись консультации с нашими детскими хирургами и нейрохирургами 20-ой больницы. Мы понимаем, что в Канске нет необходимых условий для оказания помощи и нет детских нейрохирургов. Единственным спасением для этого малыша было попасть на операционный стол в многопрофильную специализированную клинику краевого центра.Пока одни красноярские врачи готовились принять маленького пациента на операционный стол, а другие до него добирались, канские врачи удерживали жизнь малыша.К приезду красноярских врачей у малыша уже проявились деформация черепа и признаки внутричерепной гематомы, хотя изначально внешних признаков травмы не было.Риск транспортировки был высоким: ребенок был на искусственной вентиляции легких, в тяжелом состоянии, гематома могла вызвать смещение структур головного мозга, а это остановка сердца и дыхания.- В ту ночь нас возил авиаборт Ильи Житкова, - вспоминают врачи, - это вдохновило и придало сил, ведь у него на борту никто не умирал, и здесь мы не могли подвести коллегу.Ребенок был доставлен в Красноярскую межрайонную клиническую больницу №20 имени И. С. Берзона, где находится краевой центр детской хирургии и работают единственные в крае детские нейрохирурги неотложной помощи.Рассказывает лечащий врач Ярослава, детский нейрохирург 20-й больницы Николай Жуков:- После проведенной компьютерной томографии диагноз был выставлен непростой: закрытая черепно-мозговая травма, обширная эпидуральная гематома теменной области. Для понимания: эпидуральная гематома возникает при тяжелой травме головы - рвется сосуд, и кровь выливается между черепом и твердой оболочкой головного мозга. Обширные гематомы сдавливают ткани и нарушают работу органа. Длительное сдавление головного мозга опасно для любого человека. Но для маленького ребенка такая кровопотеря может быть просто губительна. Ребенку требовалась неотложная операция.В первые же часы после госпитализации в 20-ю больницу пятимесячному Ярославу была выполнена костно-пластическая трепанация черепа, хирург удалил сгусток крови объемом 140 мл, сдавливавший ткани мозга.- Ситуация осложнилась тем, что в первые послеоперационные сутки у Ярослава возобновилось внутреннее кровотечение, образовалась повторная гематома, меньшая по объему, - продолжает Николай Сергеевич. - Было принято решение провести еще одну операцию.Почти неделю Ярослав провел в реанимации, с каждым днем его состояние улучшалось, он стал самостоятельно дышать и кушать, двигал ручками и ножками.- Я очень благодарна всем, кто оказал помощь моему ребенку, - сказала мама Ярослава Яна Борисовна. - Мы почувствовали настоящую заботу и внимание. Благодаря красноярским врачам мой ребенок выжил при такой тяжелой травме. Дома нас ждут муж, бабушка, два старших сына. Мы каждый день на видеосвязи. Когда старший сын увидел, как Ярик играет, удивился: «Мам, он выглядит так, будто никакой травмы не было». Мы так рады, что все обошлось!Свои полгодика Ярослав встретил уже в родном городе. После двух операций и стабилизации состояния мальчика перевели в Канскую районную больницу, где он продолжит лечение.Пятимесячного малыша спасли врачи трех больниц: Краевого центра охраны материнства и детства, Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона, Канской районной больницы.*Сведения о маленьком пациенте и его фотографии публикуются с разрешения матери.