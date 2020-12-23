В этом году в Норильске, Мурманской области и Забайкальском крае прошел юбилейный, пятый, экологический марафон «Понеслось». И к нему впервые присоединились еще Красноярск и Саратов. Девиз этого года — больше идей, больше целей и больше городов!На старт экомарафона вышли сотрудники 47 подразделений Норникеля и 38 неккомерческих и муниципальных организаций.Этот год вошел в историю экомарафонов тем, что и открытие, и мастер-классы, и закрытие проходили онлайн, а на субботники участники приходили в масках.Каждая команда придумала свой проект и получила 100 тысяч от «Норникеля» на его реализацию. Но некоторые команды объединили свои идеи и средства и сделали одно общее большое дело.В итоге в Норильске реализовано 13 проектов, вот только некоторые из них:- на базе отдыха «Горизонт» продолжили обустройство экотропы, за два года удалось сделать 500 метров;- в городе сделали площадку с топиарными фигурами и кикер-футболом;- напечатали экологический журнал «Юнэк»;- отремонтировали приют для бездомных животных «Белка и Стрелка»;- сняли 20-минутную видеоэкскурсию по плато Путорана;- дайверы-волонтеры провели подводную уборку на озере Лама, с территории заповедника вывезено около 2 тонн металлолома, строительного и бытового мусора, очищено 12 км береговой линии, найдено 17 брошенных сетей с мертвой рыбой.В корпоративном волонтерстве совпадают интересы компании, поддерживающей неравнодушных и творческих людей, самих волонтеров, которые могут реализовать себя в новом деле и горожан, которые получают результат. Экомарафон «Понеслось» - тот пример, когда количество участников растет каждый год, а из разовых акций вырастают многолетние проекты.Победители 2020 года - «Экоfriends»Победителями этого года стали сразу шесть команд, которые объединились для создания эколого-просветительского центра «EcoFriends».- Все лето около 60 человек трудились, делали проект, ремонт, и 29 октября состоялось открытие нового центра. Помещение предоставила администрация Норильска, но его нужно содержать, и потому волонтеры создали некоммерческую организацию и планируют зарабатывать, кроме того будут участвовать и в других грантовых программах. Кстати, это не единственный пример, когда команды, участники экомарафона, продолжают свои проекты и дальше, - рассказала главный специалист управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Ольга Неграш.В центре «EcoFriends» будут проводиться лекции, мастер-классы, обучение жителей Норильска жизни в стиле ZeroWaste, то есть с минимальным количеством отходов. Будет работать фримаркет, проводиться кинопоказы и другие мероприятия для формирования и развития ответственного потребления и экологического сознания. И все это для разных возрастов, от дошколят до пенсионеров. А еще будет пункт приема пластика и батареек.Хотя официально экоцентр уже открыт, все задуманное пока не началось по понятным причинам:- Из-за пандемии мы пока перенесли свою деятельность в интернет в наш аккаунт @perspektiva.norilsk Здесь любой человек может найти много интересной и полезной информации. Со временем, когда эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, появится актуальный график работы экоцентра, – поясняет Вероника Подолько, руководитель центра «ЭкоFriends». – У нас есть мастерские, где будем делать полезные вещи из того, что обычно выбрасывают. Например, договорились с ателье, что будем забирать обрезки тканей.Победители 2019 года – «Плавь пластик»Мастерскую по переработке пластика «Плавь пластик» открыли в Норильске в сентябре 2019 года – это еще один результат работы экомарафонцев.- Идею подсмотрели в интернете. Всю работу по организации и обустройству мастерской мы проделали самостоятельно: нашли специальный шредер для пластика, печь для изготовления пластин, опытным путем проверили и наладили процесс переработки пластиковых отходов. Есть фрезы, с помощью которых мы может вырезать различные формы. Пробуем другие виды пластика, но пока идеальны крышки. Из бутылок, например, получается хрупкий пластик. Экспериментируем, как можем, - рассказывает Юлия Манчук, эковолонтер, сотрудник «Норникеля».В мастерскую принимают пока только отходы из твердого пластика: крышки от бутылок, кремов, шампуней. Они не сжигаются, а плавятся, поэтому дыма и запаха в мастерской нет.- Люди в Норильске готовы собирать крышки, но отдать их на переработку невозможно – велики транспортные расходы. И такая мастерская – возможность превращать отходы в ресурс для производства полезных вещей, - говорит председатель благотворительного фонда «69 параллель» Екатерина Карасева. – Еще мы хотим наладить переработку пакетов – это ценный ресурс! Мы уже провели эксперимент и поняли, что получается неплохо! Но мы можем перерабатывать только то, что имеет маркировку, ведь только в этом случае понятно, как именно это можно сделать. Активисты всей страны выступают за то, чтобы каждое изделие из пластика имело маркировку.- Крышки собирают с удовольствием, тысячами, - подтверждает и Юлия Манчук. - Тем подразделениям «Норникеля», которые собирают нам крышки, я потом дарю планшеты, нужную вещь для работы. Наши изделия можно купить на благотворительных ярмарках, их в городе проходит много, мы специально для них делаем вазочки стаканчики, планшеты. И все это – после работы.В итоге экомарафоны заканчиваются, а начатые дела продолжаются!Наша справкаЭкологический марафон «ПонесЛось!» – одно из направлений большой программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра», запущенной в год 80-летия «Норникеля». В этом году к марафону впервые присоединились Красноярск и Саратов.Красноярские команды эковолонтеров «Blue sky» и «Залетные», участниками которых стали сотрудники компании «Nordstar», промаркировали в национальном парке «Столбы» 4 км самого популярного туристического маршрута «Природа – великий скульптор»; обновили входную группу на «Центральные Столбы»; установили информационные стенды с экосоветами по минимизации пластика; прочистили от мусора труднодоступные расщелины на скалах; установили огромный стенд «Здесь был Вася» для того, чтобы посетители нацпарка могли оставлять свои надписи и признания, сохраняя скалы чистыми.