В этом году «Комсомолка» особенно старалась писать о хорошем: о волонтерах, о добрых поступках, о больших и маленьких героях. COVID-19 – большая беда, но мы искали любые поводы, желая показать, что жизнь продолжается и вместе мы справимся. Доброе дело, слово, поддержка, оптимизм – простые рецепты, но они работают.Именно об этом говорят герои фильма о Саяногорске «Зажигать сердца». Документальная мини-история о том, как изменился город за последние 25 лет, вышла пару дней назад и уже стала хитом в Интернете: тысячи просмотров, сотни комментариев.Герои фильма – металлурги рассказывают о превращении Саяногорска, где был весь «комплект» 90-х – разруха, нищета, бандитизм, - в уютный, комфортный зеленый город.Конечно, время идет, развитие – логично. Как и то, что Саяногорск и его алюминиевый завод - один из лучших примеров в стране взаимодействия градообразующего предприятия и города. Причем, города в данном контексте, как живого организма. Меняется завод, меняются люди, меняется город.Никто не спорит, если мы говорим о цивилизованном, социально ответственном бизнесе, промышленники должны поддерживать свои города. Но когда это делается не ради галочки в отчете, а для людей и вместе с людьми, получается совершенно другой результат.Как отмечает один из героев фильма, «важна была настройка, как Олег Владимирович (Олег Дерипаска – основатель РУСАЛа - прим. аАвтора.) изначально настроил, задал вектор и планку, так развитие и продолжается».- Постоянно что-то строится, постоянно реализуются какие-то проекты, - комментируют саяногорцы.Как пример из прошлой жизни и нынешний – больница: «построили шикарную городскую больницу, а раньше ездили в Черемушки за 30 километров».Что любят особо? Природу родных мест и спорт. Говорят, что в городе много детских спортивных секций, есть залы для фитнеса, во дворах - уличные тренажеры. Занимаются все, от малышей до старшего поклонения. Люди выглядят хорошо. Молодо, - смеются.Что самое ценное в фильме? Лейтмотив, созданный его героями, обычными сотрудниками компании: «Меняя мир вокруг себя, ты меняешься сам».- Все больше и больше людей появляются, которые хотят принимать участие в жизни города, - говорит Сергей Избицкий, председатель рабочего совета Саяногорского алюминиевого завода. – Все понимают, что, если ты хочешь, чтобы наш город через 10 лет выглядел еще лучше, нужно делать что-то сегодня.Мысли остальных созвучны. Заводчане занимаются волонтерством, благоустраивают свой город, у РУСАЛа сегодня много грантовых программ, есть любые возможности. Главное – им не все равно.- Когда ты делаешь добро, оно многократно возвращается, - уверен Дмитрий Киржибеков, бригадир литейного отделения Саяногорского алюминиевого завода. - Не кто-то за нас должен желать, а мы сами. Объединяться в группы, в сообщества. Мы знаем, что за нами стоит тяжелая артиллерия – компания, и она нас поддержит.В социальных сетях зрители активно комментируют «Зажигать сердца», делятся впечатлениями – большинство «с плюсом», и по отношению к городу, и к героям, выдвигают идеи, благодарят за фильм.- Очень чистый, зеленый, красивый город. Я хотя сама из Абакана, обожаю Саяногорск, - пишет Оксана Владимирова.- Без завода наш город давно развалился бы, - считает Надежда под ником «Солнце».Социальные сети – оплот демократии, идеи выдаются «на гора». Кто в шутку, а кто и всерьез предлагает Олегу Дерипаске – новую работу, во власти, губернатором Хакасии.- Хороший губернатор Хакасии нужен позарез. И вот тут, думаю, Олег Дерипаска справился бы лучше, чем кто-то другой, - оппонирует Татьяне Ярослава Калугина. - Обстановку в республике он хорошо знает. Привел к процветанию Саяногорск, приведет к успеху и Хакасию.- Чудесный фильм о хорошем маленьком городе и хороших людях, которые в нем живут. Спасибо, - благодарит Martiushevaanastasiiaiurevna.А вы уже посмотрели фильм? Ваше мнение?