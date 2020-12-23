Напомним, с инициативой о строительстве двух медицинских центров помощи и спасения на территории края на встрече с губернаторомКрасноярского края Александром Уссом выступил промышленник и меценат Олег Дерипаска весной этого года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции.Первый, в Ачинске, открыли в конце ноября, второй, в Богучанах, – в конце декабря.Он построен на территории районной больницы, рассчитан на 60 мест с возможностью расширения до 90. Здесь созданы все условия для врачей и пациентов, закуплено современное медицинское оборудование для бронхоскопии, УЗИ-диагностики, компьютерной томографии, лаборатории экстренных анализов, дезинфекционного отделения. Здание оснащено системой очистки воздуха и стоков. Построена дезинфекционная мойка для автомобилей скорой медицинской помощи, кислородная станция. А для пациентов - изолированные боксы с индивидуальными входами.«Такой медицинский центр является образцом, по которому можно строить медучреждения не только в районе, но и в крае, и в стране. Помимо оказания медицинской помощи он станет одним из стимулов для развития территории, поскольку поможет сделать жизнь людей такой, какой они заслуживают», – сказал Александр Усс на открытии центра и отметил сверхрекордные темпы строительства. Действительно, новый медцентр возвели всего за полгода!«Важно было поддержать государственную медицину, - пояснил Олег Дерипаска. - Эта инфекция в своем роде война, которая неизвестно, когда закончится, и теперь наши центры - это основа для дальнейшего развития».Решена и кадровая проблема: штат медсестер и младшего медперсонала укомплектован, а в начале 2021 года планируется полностью сформировать коллектив врачей – инфекционистов, терапевтов, анестезиологов-реаниматологов.Фонд \\"Вольное дело\\", основанный Олегом Дерипаска, обеспечил подготовку молодых врачей, которые сейчас проходят обучение в целевой ординатуре. Для профильных специалистов были организованы обучающие семинары по работе с медицинским оборудованием.После улучшения эпидемиологической обстановки медицинский центр помощи и спасения может быть перепрофилирован. Например, для реабилитации пациентов после инфекционных заболеваний и ковидной пневмонии, помощи онкологическим больным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Всего в Сибири и на Урале на средства компании РУСАЛ построено семь медцентров помощи и спасения. Все они уже открыты и принимают пациентов.