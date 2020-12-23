Погода и предстоящие морозы сейчас — чуть ли не тема номер один в Красноярском крае. Шутка ли — с 24 декабря начнет быстро холодать, а в выходные температура воздуха и вовсе опустится до -40 в краевом центре, в Норильске ожидается до -50. В связи с этим, школьникам и старших и младших классов уже разрешили не посещать уроки. В школах будут дежурные педагоги, на случай, если кто-то все-таки придет учиться.Специалист Среднесибирского УГМС Наталья Краснова рассказала: похолодание связано с приходом на территорию нашего региона арктических воздушных масс. Холодный воздух с севера уже принес на Таймыр морозы до -50 градусов, потом эти морозы охватят Туруханский район и Эвенкию (там можно ожидать до -55 градусов), а с пятницы холодать начнет в Красноярске.Стоит отметить, что красноярцы почувствовали приближение морозов и без прогноза специалистов: во среды начал дуть пронзительный холодный ветер – верный признак смены погоды.По предварительному прогнозу, после выходных начнет теплеть к Новому году - морозы отступят. Но пока синоптики не дают точных прогнозов.По данным Гидрометцентра, в среду и четверг будет -17, в пятницу днем -12, в субботу столбик термометра опустится уже до -28 градусов, в ночь на воскресенье — до -35, в воскресенье днем будет -30. В понедельник — предварительно до -27 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В школу можно не ходить: в Норильске отметили занятия из-за 50-градусных морозовВ Норильске из-за сильных морозов отменили обязательные занятия в школах для учеников всех классов – и младших, и старших. (Подробности)Какая будет погода на Новый год в КрасноярскеК сожалению, точный прогноз синоптики не могут предоставить, на 100% можно спланировать только несколько ближайших дней. Поэтому, прогноз, который мы публикуем - предварительный. (Подробности)