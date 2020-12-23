«Что это за методы воспитания? Они ведь живые люди. Ну да, проблемные, наркозависимые, но ведь люди» - впервые о том, что происходит в так называемом реабилитационном центре «Спарта», заговорили родители попавших туда пациентов года три назад.Центр в 2015 году в селе Талое Ирбейского района открыли двое мужчин. Одному на тот момент было 34 года, второму 26. Приобрели обычный жилой сельский дом с большим двором и деревянными постройками. И дали объявление о том, что готовы вернуть к нормальной жизни даже самых безнадежных людей, употребляющих наркотики и алкоголь.Родственники таких пациентов порой готовы хвататься за любую соломинку, чтобы спасти своих близких. Вот и основателям «Спарты» поверили. Тем более, что там обещали правильные методы: чистый воздух, трудотерапию, культурное общение и сбалансированное питание. Все это стоило немалых денег, но родных не пугало – только бы вылечили.Некоторых пациентов в реабилитационный центр приводили в бессознательном состоянии, в период ломки или белой горячки. Кто-то приезжал по своей воле. Но, оказавшись здесь, все понимали: здесь их не лечат, здесь – другое. По неподтвержденным пока данным из центра бесследно пропали несколько человек. Он проработал до 2017 года.- В процессе реабилитации подозреваемые причиняли резидентам, многих из которых против их воли поместили в данный центр родственники, телесные повреждения, ограничивали их в еде и лишали сна, обливали их холодной водой на улице, в том числе и в зимний период. На данный момент потерпевшими по уголовному делу признаны 19 человек, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.Уголовное дело по факту истязаний лиц, страдавших наркотической и алкогольной зависимостью, находится в производстве первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Оба подозреваемых задержаны.