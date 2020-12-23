Появилась обновленная информация о заболеваниях коронавирусом на территории Красноярска и Красноярского края на 14 часов 23 декабря. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 43 907 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 331 случай заболевания.Темп прироста за сутки – 0,8 %. Как мы видим, суточное количество заболевших в целом не меняется, держится несколько недель на одном уровне, плюс – минус несколько человек. Но идет прирост количества выздоравливающих. Так, за минувшие сутки выписались уже 427 пациентов. А всего с начала пандемии – 43 907. Таким образом край уже опустился на 15 место среди всех регионов страны.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9 384 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 427. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 853. Проведено тестов на коронавирус всего 2 017 656, из них за последние сутки 9 249.Информация по количеству заболевших приводится в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В нее не входят данные по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску. В Железногорске всего зафиксировано случаев заболевания 5557, за сутки – 27. Выздоровели 4915, за сутки 115. И погибших 85 человек. Свежих данных по Зеленогорску на 23 декабря пока нет.