Видео, сразу предупреждаем, не для чувствительных людей. На нем – еще один пример бездумной человеческой жестокости. И тем не менее, оно появилось в общем доступе в социальных сетях. Видимо, авторов так распирала радость от содеянного, что они поспешили поделиться ею со всем миром.За кадром молодая женщина аж повизгивает от удовольствия, хохочет, что-то кричит на своем языке «Кытар, кытар»… Бежит по снегу, а в телефоне мечется изображение. Наконец, удается разглядеть рыжую лисицу, которая попала передней лапой в капкан. Животное напугано, пятится назад, утопает в снегу и тщетно пытается запугать преследователей открытой пастью.В руках мужчины палка, он несколько раз бьет лисицу по голове и подтягивает к себе за цепь, к которой привязан капкан. А его спутница продолжает смеяться. После нового удара зверек падает на снег и уже не шевелится.Министерство экологии Республики Саха (Якутия) вновь разыскивает живодеров, которые жестоко убили лису. Опубликовав ролик в своем инстаграме, надеется, что кто-нибудь узнает их по голосу. В свою очередь, подключились специалисты, которые постараются вычислить авторов через пост в соцсетях. Они будут наказаны – либо крупным штрафом, либо заведут уголовное дело.Напомним, что это уже не первый случай за неделю. На днях подобный ролик был снят в Сунтарском районе республики. Там мужчины сначала покалечили лисицу, затем поиздевались и забили – все также, с циничным смехом. Полиция завела уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПереехали трактором, а потом втоптали в снег: в Якутии накажут живодеров,Иногда очень сложно поверить в то, что люди бывают настолько жестоки. В сеть попало жуткое видео расправы над лисой в Якутии. Живодеры снимали издевательства над животным на свои телефоны, а после решили этим похвастать (подробнее).Норильские машинисты переехали медведя и выложили видео на YouTubeВ Интернете появилось шокирующее видео. На нем в деталях изображено, как локомотив давит медведя. Как выяснилось, ЧП произошло 4 декабря в Норильске, в районе поста Голиково, около двух часов ночи. «За рулем» тепловоза находились два машиниста. Увидев, что прямо перед ними, метров за сто, по путям бежит хищник, они заметно оживились. Решение пришло мгновенно – убивать (подробнее).Убивали, смеясь: в Якутии нашли живодеров, растерзавших лису на камеруУбивали и хохотали в голос: в Якутии нашли живодеров, которые растерзали на камеру лису. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказывают в министерстве экологии республики (подробнее).