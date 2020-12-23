Как будут работать торговые центры в Красноярске в новогодние праздники? Таким вопросом сегодня задаются многие. Горожане привыкли к тому, что приобрести любой товар – от одежды и обуви до игрушек и украшений – можно в любой день, ведь магазины и бутики ориентированы на запросы своих покупателей. Но коронавирус вмешался в привычные алгоритмы жизни.Согласно указу губернатора, для предотвращения распространения коронавируса ужесточены меры безопасности к местам общего пользования, магазинам, учреждениям общественного питания. Мы выяснили, как планируют свою работу в новогодние праздники и каникулы крупные ТРЦ.Начнем в «Планеты»:- 31 декабря все магазины комплекса будут открыты до 20 часов вечера. На другой день 1 января откроются в 13 часов и до 22 часов. Далее со 2 января – уже в привычном режиме.У гипермаркета «Окей», который находится в «Планете», немного другой график, в последний день года они будут обслуживать покупателей до 21 часа. 1 января – с 13 до 23 часов. И далее – в прежнем режиме.Теперь что касается кафе в помещениях «Планеты». Согласно указу губернатора, 31 декабря и 1 января все заведения должны быть закрыты для посетителей. Но работать на доставку – разрешается. А со 2 января – они вернутся к прямому обслуживанию посетителей, до 21 часа.ТРЦ «Июнь» планирует полностью отдыхать 1 января, все двери будут закрыты. Но накануне можно будет сделать там покупки в период с 10 до 21 часа. И со 2 января – привычный режим работы.Торговый квартал на Свободном 31 декабря попрощается с последним покупателем ровно в 22 часа. 1 января весь дружный коллектив уходит на выходной. А со 2 января возвращается в привычный график работы.ТЦ «Красноярье» на правобережье также берет выходной 1 января. Накануне года он работает до 20 часов вечера. Со 2 января – с 10 до 20 часов.«Комсомолл» и «Комсомольский» 31 декабря сократили рабочий день до 18 часов. 1 января – отдыхают, со 2 января открывают свои двери для покупателей, как обычно.