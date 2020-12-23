Норильск получил новогодний подарок – новый спортхолл

Фото: пресс-служба «Норникеля»

Новый спортхолл под названием «Айка» компания «Норникель» построила всего за два года. Его важность и необходимость жителей города Норильска очевидна:

- Все значимые соревнования по четырем видам спорта будут проходить здесь: мини-футбол, волейбол, баскетбол и бадминтон. Здесь смогут заниматься спортсмены всех возрастов, например, мини-футбольный клуб «Норильский никель» – это не только команда суперлиги, это еще и молодежная сборная, и детские команды, - пояснил Михаил Голуб, и.о. заместителя главы города Норильска по социальной политике.

Фото: пресс-служба «Норникеля»

К слову, в детские команды уже записались 120 человек!

К сожалению, пандемия не позволила сделать открытие нового спортхолла праздником для норильчан, оно прошло очень скромно, как и положено по санитарно-эпидемиологическим правилам 2020 года.

Фото: пресс-служба «Норникеля»

Однако главные в российском спорте люди прислали свои видеопоздравления, вот только несколько цитат:

- Это очень важный подарок для города, в котором суровый климат и сложные условия труда придают занятиям спортом особую значимость. Создавать возможности и поддерживать желание людей заниматься спортом – это важнейшая задача для государства и бизнеса. Хочу поблагодарить компанию «Норильский никель», которая активно инвестирует в спорт и благодаря которой Норильск обладает хорошо развитой инфраструктурой для занятий физической культурой, - сказал Олег Матыцин, министр спорта РФ.

- Я уверен, что «Айка» станет новым окном возможностей для всех жителей Севера, и в будущем мы с еще большим удовольствием будем смотреть за результатами норильских спортсменов на всероссийских, а возможно, и международных стартах, - считает Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России.

Фото: пресс-служба «Норникеля»

А Владимир Потанин, президент компании «Норникель», записал свое видеообращение прямо во время тренировки по хоккею с шайбой:

- Занятия спортом не только поднимают настроение и укрепляют здоровье, что особенно значимо в период пандемии, но и учат достигать поставленных целей, работать над собой, а значит, менять свою жизнь к лучшему. Важно, чтобы спорт по-настоящему стал нормой жизни, поэтому создание возможностей для развития массового спорта было и остается приоритетом компании.

Начали с победы

Первой зашла в новый спортхолл команда по мини-футболу «Норильский никель», чемпион и обладатель Кубка России.

Фото: пресс-служба «Норникеля»

- Норильск – историческая точка развития российского мини-футбола, здесь выступает один из старейших клубов страны. В этом году у клуба появится новый дом, отвечающий самым высоким современным требованиям. Это придаст новый импульс в развитии как главной команды, так и детско-юношеского спорта, - пояснил Эмиль Алиев, президент Ассоциации мини-футбола России.

После нескольких тренировок команды состоялся первый матч в рамках чемпионата России по мини-футболу между «Норильским никелем» и «КПРФ», закончившийся победой хозяев, 4:2.

- Это был очень важный день, но моя установка как никогда была короткой. Мы должны были отдать все силы, эмоции, настрой, характер, чтобы в первую игру дома обязательно победить. Об этом я сказал перед выходом на площадку, и ребята смогли это реализовать, - сказал после матча Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель». – Эта победа для нас была крайне важна, потому что она закладывает ауру, характер, энергетику всего зала.

- Соперник играл с вдохновением, играли как хозяева, добившись очень большого перевеса в первом тайме за счет наших ошибок, - признал итог матча Бесо Зоидзе, тренер МФК КПРФ.

Фото: пресс-служба «Норникеля»

Все четыре гола «Норильского никеля» забил один игрок, Родригиньо, и это первый случай в его карьере:

- Четыре не забивал, но три забивал, когда играл в своем штате в Бразилии.

Фишки нового спортхолла

Название

Название выбирали народным голосованием на сайте городской газеты «Заполярная правда». Победила «Айка», так звали белую медведицу, которая в 1970-ые годы жила в квартире режиссера Норильской телестудии Юрия Ледина.

Он взял ее медвежонком, она выросла в семье Лединых, и родители не боялись оставлять восьмилетнюю дочь с Айкой. Старожилы Норильска помнят, как Юрий Ледин выходил гулять с медведицей на поводке, помнят и Айку, героиню его фильмов. Теперь ее имя останется в истории города еще и как название спорткомплекса.

Профессионалы и любители

- Физкультурно-оздоровительный комплекс в Норильске построен как для спортсменов-профессионалов, так и для любителей физической культуры, - отметил в своем приветственном слове Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. - Благодарю всех, кто проектировал и строил «Айку». Благодарен и компании «Норникель» за значимый подарок городу. Поддержка массового спорта - это инвестиции не только в спортивное будущее Норильска, но и в здоровье нации в целом.

Фото: пресс-служба «Норникеля»

Действительно, здесь планируется проводить спартакиады компании «Норникель», тренировки волейболистов, баскетболистов, бадминтонистов, любителей других видов спорта. Здесь есть бильярд, боулинг, фитнес-клуб, детская школа по мини-футболу, студия танца, также планируется организовать игровое пространство для детей. Спортхолл доступен и для маломобильных любителей спорта и болельщиков.

Только в компании «Норникель» около 6 000 человек постоянно занимается в спортивных залах на своих предприятиях, а в соревнованиях участвует более 15 000 сотрудников и членов их семей!

Фото: пресс-служба «Норникеля»

Только лучшее лучшее!

Для фитнес–центра закупили самые современные и дорогостоящие тренажеры, таких в Красноярском крае больше нет! Например, беговая дорожка передает на телефон все показатели тренировки, и человек может сам отслеживать свои успехи.

На главном игровом поле – самый лучший паркет, в его выборе участвовала команда и для себя определила идеальный вариант.

Все оборудование, отделочные материалы – только высочайшего качества!

Фото: пресс-служба «Норникеля»

Самый северный и единственный

«Айка» - самый северный спорткомплекс для игровых видов спорта. Он построен по индивидуальному проекту, второго такого в мире нет. Дизайн, внешний и внутренний, - отражение Севера с его льдами, снегами и северным сиянием. А перед входом спортсменов и зрителей встречает скульптура белого медведя.

Только факты: что построено в Норильске за последние годы

Компания «Норникель» строит в Норильском промышленном районе не только производственные объекты, но и социальные, важные для всех жителей. Вот только несколько примеров последних лет.

Фото: пресс-служба «Норникеля»

2013 год

В Норильске построено два суперсовременных детских сада - «Умка» и «Норильчонок», каждый рассчитан на триста мест (12 групп по 25 человек). Условия самые комфортные: бассейны, полы с подогревом, приточно-вытяжная система вентиляции. Дошкольные учреждения построены в рамках четырехстороннего соглашения между компанией «Норникель», Минрегионом РФ, правительством Красноярского края и администрацией Норильска, подписанного в августе 2010 года в ходе визита в Норильск Владимира Путина. Общая стоимость строительства двух детских садов – 1 млрд 258 млн руб.

Также в 2013 году был сдан в эксплуатацию спортивно-развлекательный комплекс «Арена» - крупнейший в мире за Полярным кругом. Общая площадь – 33 000 кв. м. Здесь есть общественно-торговая зона, детский игровой центр и благоустроенная площадь перед комплексом с местами отдыха и фонтаном.

2014 год

В Дудинке построена ледовая арена «Таймыр» на 250 мест. Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней составил 381 млн. 683 тыс. руб., инвестиции компании «Норникель» составили 135 млн. руб. Здесь проходит самый северный в мире международный турнир по керлингу, открыта детская школа керлинга, для которой «Норникель» приобрел профессиональное оборудование.

На грантовые средства «Норникеля» в Дудинке оборудован горнолыжный комплекс «Кайя».

2015 год

Построена вторая очередь «Арены» - самый северный в мире аквапарк «Тропикана» и фитнес-центр X-fit. Аквапарк, включающий водные аттракционы, большой бассейн, гидромассажные ванны, детский бассейн, одновременно может обслуживать до 300, а в сутки до 1500 посетителей. X-fit – это большая фитнес-зона, оздоровительный бассейн и банный комплекс. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей.

2020 год

Построен спортхолл «Айка», общая площадь здания – около 11 тысяч квадратных метров, количество зрительских мест на трибунах – 1400 плюс трибуна-трансформер почти на 300 мест.

Инвестиции в его строительство - около 3,6 млрд рублей. Ежегодно «Норникель» выделяет на спорт несколько миллиардов рублей, это не только поддержка профессионального спорта и событий мирового уровня, но и создание условий для того, чтобы спортом могли заниматься дети и взрослые тех городов, где работает компания.