Коронавирус в Красноярске, последние новости на 23 декабря 2020: выздоравливают больше человек, чем заболевают

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 23 декабря 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 23 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 43 576 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 330 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,8 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Однако в него не входят данные по городам Железногорску и Зеленогорску, поскольку они подаются отдельно.

В крае под медицинским наблюдением на дому находится всего 9 810 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 746, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 849. Выздоровевших всего 37 102 человек, за сутки 436 новых случаев. Количество летальных исходов всего 1530, за сутки 21.

Распределение по городам и районам

Проведено тестов на коронавирус всего 2 008 407, из них за последние сутки 1 767.

В Железногорске за сутки 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего 5 530. Выздоровели 47 за сутки, всего 4 800 пациентов. На карантине 730 человек.

В Зеленогорске заболевших всего 3 322, за сутки 12 новых случаев. Выздоровели 2 661,за сутки 75. Количество летальных исходов всего 32, за сутки скончался 1 человек. На самоизоляции 404.