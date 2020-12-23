Осталась всего неделя до боя курантов, настроение уже праздничное, и мы продолжаем знакомиться с событиями, которые пройдут в последние дни уходящего года. Рассказываем, как поймать праздничное настроение и куда сходить в Красноярске на Новый год 2021.Ледовые городки 0+В этом году в Красноярске откроются 25 елок и 9 ледовых городков. Праздничных открытий не будет, развлекаться будем семьями и небольшими компаниями. По каким адреса можно отправиться в ледовые городки?• в сквере «Паниковка»• в парке на Каменке• в сквере у ДК им. 1 Мая• в парке мкрн Солнечный• в сквере «Космонавтов»• в «Татышев-парке»• в сквере им. Чернышевского• в парке им. Гагарина• в сквере «Серебряный».Новогодние локации открыты на Южном берегу, на площади Революции, на Центральной и Ярыгинской набережных, на ул. Дзержинского и на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».Праздничная иллюминация в городе работает с 18 декабряИллюминация на новогодних елках будет включаться по готовности.Самые красивые огни на Виноградовском мосту и БКЗ будут также работать в праздничном режиме, а в Новый год, Рождество и на Старый Новый год к световым представлениям будет добавлен ещё и режим светомузыкального шоу.Сиять огнями под музыку мост и ансамбль зданий на Стрелке будут в полночь с 31 декабря на 1 января, а также вечером 7 и 13 января 2021 года.Новый год в Органном зале 12+В эти вечера зрители смогут услышать не только знакомые и любимые произведения Иоганна Себастьяна Баха в исполнении лауреата международных конкурсов Андрея Бардина, но и редко исполняемую в Красноярске музыку американских органистов и композиторов: Джеймса Хотчкисса Роджерса и Уитни Юджина Тэйера. Новогодний подарок для зрителей – стихотворения русских и зарубежных поэтов, посвященные Новому году, которые станут ярким обрамлением органной музыкиПродолжительность 1 час 20 минут, 1 отделениеОрганный залУл. Декабристов, 2029 и 30 декабря, 19.00Билеты 300—500 рублей.10 новогодних чудес 6+В праздничном концерте Красноярского филармонического русского оркестра им.А.Ю.Бардина представлены самые яркие хиты различных музыкальных исполнителей, которые были созданы со всей любовью к празднику. Будет и новогодний сюрприз!Специальный гость программы – участница 9-го сезона телевизионного шоу «Голос» на Первом канале Надежда Самкова.Продолжительность: 1 час 30 минут, 1 отделениеБольшой концертный залПр. Мира, 2Б27 декабря, 18.00Билеты 300—1200 рублей.«Щелкунчик» в Театре кукол 4+В этой волшебной истории, случившейся в Рождество, произойдут все чудеса из самой знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана: кукольных дел мастер Дроссельмейер подарит доброй девочке Мари некрасивую игрушку, которая оживёт и распахнет перед девочкой удивительный мир, незримый для остальных. Любящее сердце Мари поможет Щелкунчику преодолеть заклятие Мышильды и снова стать прекрасным принцем. И на их свадьбе будут плясать двадцать две тысячи нарядных кукол, сверкающих бриллиантами и жемчугом.Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия ХворостовскогоУл. Ленина, 2227 декабря, 10.30Билеты 400 рублей.Балет «Щелкунчик» в Оперном 3+Симфония о детстве, нет, вернее о том, когда детство на переломе, когда уже волнуют надежды еще неведомой юности, а еще не ушли детские навыки, детские страхи, когда куклы — будто и живые, и игры в войну — это видение себя мужественным и храбрым.Театр оперы и балетаУл. Перенсона, 227 декабря, 18.0028, 29, 30 декабря, 19.0031 декабря, 12.00 и 16.00Билеты 600-800 рублей.Балет «Щелкунчик» на большом экране 6+На большом экране кинотеатра вы сможете увидеть постановку Большого театра. Балет по мотивам сказки Гофмана не зря пользуется любовью зрителей, чудо рождается на сцене театра всякий раз, как звучат первые такты музыки Петра Ильича Чайковского. «Щелкунчик» подарит новогоднее настроение всем пришедшим на эти показы.Дом киноПр. мира, 8827 декабряБилеты от 100 рублей.Декорирование подарочного пакета 6+Важно не только правильно угадать с подарком, но и красиво его оформить. Особенно ценятся презенты, упакованные вручную. Утвержден даже День заворачивания подарков, который ежегодно отмечают во всем мире 30 декабря. На мастер-классе, используя различные элементы декора и свою фантазию, можно превратить обычный крафтовый пакет в необычную праздничную упаковку для особенных подарков.Детский кинотеатр «Мечта»Ул. Мичурина, 3030 декабря, 15.00 и 17.00Стоимость участия 50 рублей.Зимний суриковский фестиваль искусствВ этом году культурную программу разделили на две части — с обычными и онлайн-мероприятиями. Будут и выставки, и концерты, и спектакли, и экскурсии. Но из-за пандемии количество мест сократилось в два раза, поэтому важно успеть с покупкой билета или записью на мероприятие.Программа фестиваля в декабре«Художники Красноярского края» 0+Ежегодная отчетная художественная выставка Красноярскойрегиональной организации «Союз художников России».Дом художникапр. Мира, 56, т. 227-14-3824 декабря – 24 январяВход свободный.Концерт-открытие с участием Красноярского камерного оркестра 6+Солист – лауреат международных конкурсов Сергей Редькин (фортепиано, Санкт-Петербург).В программе произведения В.А. Моцарта, Ф. Шуберта.Малый концертный залпл. Мира, 2б24 декабря, 19.00Билеты 200-400 рублей.«Небо Родины» 6+На выставке представлены произведенияБ.Я. Ряузова из частных и музейных собраний, созданные художником в 1940-х - 1980-х годах.Музей художника Б.Я. Ряузоваул. Ленина, 12724 декабря – 10 январяБилеты 100 рублей.Куда еще пойтиПрограмма короткометражного кино «Kinematic Shorts-2020»В новую программу вошли шесть игровых фильмов, отобранных по итогам открытого конкурса. Помимо комедии, социальной и психологической драмы, в конкурсе работа эстонского режиссера Оскара Лехмаа «Лысина» –– пример идеального комедийного хоррора, вдохновленного примерами из истории кино. А фильм «Я окажусь за решеткой» Александра Дости –– вариация на тему вестерна –– лихо закрученный сюжет с побегом, закончившимся катастрофой, снятый среди бескрайних снежных просторов канадской провинции Квебек.Дом кинопр. Мира, 88с 25 декабряБилеты от 150 рублей.