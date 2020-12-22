На переднем плане - надёжность, экологическая безопасность и бюджетная эффективность

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Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Красноярского края! Поздравляем вас с Днем энергетика!

Региональная энергосистема представляет одну из ключевых отраслей отечественной экономики. С ней связывают жизнь надёжные люди, профессионалы высочайшего класса. На их плечах лежит ответственность за свет и тепло в наших домах, рост промышленного и социального потенциала огромного сибирского края, энергетическую безопасность страны.

Мы гордимся тем, что благодаря самоотверженному труду рабочих, специалистов, учёных в Красноярье создана мощная производственно-технологическая база, введены в строй по-настоящему уникальные объекты. Новое поколение энергетиков достойно продолжает традиции предшественников, обеспечивая деятельность предприятий и организаций всех важнейших сфер.

Любое строительство, разработка богатых месторождений, запуск новых производств базируются на возможностях энергокомплекса. Время ставит перед ним всё более сложные задачи. На передний план выходят надёжность, экологическая безопасность и бюджетная эффективность. Это долгосрочные стратегические ориентиры.

Перспективы развития энергетики в крае учитывают масштабные планы модернизации отрасли, потребности крупных инвестиционных проектов, горизонты освоения Арктической зоны, ввод новых объектов на Таймыре и в Эвенкии.

Убеждены, профессионалы добьются всех поставленных целей. Желаем энергетикам крепкого здоровья, безаварийной работы, экономической стабильности, уверенности в своих силах и, конечно, больших успехов!

Губернатор Красноярского края А.В. Усс

Председатель Законодательного Собрания края Д.В. Свиридов