Дополнительные выплаты семьям с детьми до 7 лет в Красноярске: кому положены 5000 рублей, как получить

Как получить выплату 5000 рублей семьям с ребенком до 7 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент России Владимир Путин сообщил о выплате по 5000 рублей всем российским семьям с детьми до семи лет. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции. Рассказываем, как получить дополнительную выплату семьям с детьми до 7 лет в Красноярске.

Кому положена выплата?

Выплата положена на каждого ребенка который родился с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. Это значит, что выплату можно получить на ребенка, которому еще не исполнилось 8 лет или исполнится с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021. Если детей несколько, выплата назначается на каждого. Стоит отметить, что если 8 лет исполнилось раньше — до 17 декабря включительно, — выплаты не будет.

Как получить деньги?

5000 рублей на каждого ребенка получит тот же родитель, кому раньше приходили такие выплаты. У государства есть все данные, кто получал деньги. По такой же схеме летом приходили выплаты до 16 лет.

В большинстве случае родителям ничего не нужно для этого делать.

Если получали выплаты на детей, новая выплата придет на основании тех же заявлений. Дополнительно ничего делать не нужно. Просто подождать деньги. Их зачислят на тот же счет в ближайшее время. До Нового года уже получите небольшой подарок от государства.

В Красноярском крае президентскую выплату получат почти 280 тысяч детей, рассказали в региональном Пенсионном фонде.

Если вы ни разу не получали ни одну выплату, и, например ребенок недавно родился, тогда у пенсионного фонда нет заявлений. Чтобы получить выплату до 7 лет включительно, нужно заполнить специальную форму на сайте Госуслуги. Или обратиться в пенсионный фонд, там в личном заявлении также заполнить все необходимые заявления.

А если есть вопросы?

Обратиться в свое районное отделение или краевой Пенсионный фонд Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 44 г

Телефон горячей линии: Единый многоканальный телефон Контакт-центра 8-800-600-04-18 (звонок по России бесплатный)

Адрес электронной почты: 0101@034.pfr.ru

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