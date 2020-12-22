Итоги 2020 года: нестандартные условия – нестандартные решения

Ежедневно миллионное население Красноярска получает с 7 водозаборов КрасКома около 400 тысяч кубометров питьевой воды. Ежегодно в компании происходят события, которые входят в историю. Но все же 2020-ый стал особенным из-за пандемии коронавируса. Специалистам КрасКома нужно было организовать водоснабжение города и ремонтную кампанию в нестандартных условиях, требующих нестандартных решений.

Отключения года

В этом году из-за COVID-19 отменили остановку водозаборов с масштабными отключениями холодной воды. Такое решение было принято по просьбе главы города, чтобы инфекционные госпитали, открытые во всех районах города, бесперебойно получали воду. Впервые в Красноярске были только локальные отключения для ремонтов на сетях водоснабжения, отключали точечно, буквально по несколько домов.

— Обойтись без масштабных отключений нам очень помогли работы, которые мы выполнили за последние три года, — поясняет генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. - Но в следующем году мы вернемся к прежней схеме работы, надо понимать, что условия в этом году форс-мажорные и решения тоже.

Олег Гончеров

Километры года

Однако коронавирус не остановил новое строительство. И в 2020 году для подключения красноярских новостроек «КрасКом» построил более шести километров новых инженерных коммуникаций, точнее, 6 367,80 метров.

В этом году к коммуникациям присоединили более 570 тыс. кв. м нового жилья на улицах Березина, Матросова, Взлетной и в микрорайоне «Тихие зори». Только вдоль улицы Елены Стасовой проложили полторы тысячи метров магистрального водопровода диаметром 400 мм. Кроме жилых домов к коммуникациям присоединили пять детских садов и одну школу. Это детские сады в жилом районе «Бугач» на ул. Норильской, 60, на ул. Мате Залки, 11-а и ул. Волгоградская, 2-а, в микрорайоне «Слобода Весны» и на улице Елены Стасовой. Перед началом отопительного сезона холодная вода и канализация были подведены к самой большой школе Свердловского района на Пашенном.

Напомним, комплекс мероприятий инвестиционной программы «КрасКома» на 2018–2022 годы рассчитан на общую сумму 5,4 млрд рублей.

Новинка года

Отменное качество воды в Красноярске сохраняется уже более 100 лет (с 1913 года)! Но нет предела совершенству и в этом году «КрасКом» приобрел новый высокоточный прибор для усиления контроля качества питьевой воды, один из самых передовых, — спектрометр ICAP 7200 Duo. Он исследует воду одновременно по 26 различным микроэлементам, причем, чувствительность нового спектрометра по некоторым элементам достигает одной миллионной доли!

— Центр контроля качества воды — гордость предприятия, — отмечает Олег Гончеров. — По уровню комплектации аналитическим оборудованием и программным обеспечением он отвечает не только российским, но и зарубежным стандартам. В этом году инвестиции «КрасКома» в обновление базы средств контроля качества воды и повышение профессиональной квалификации персонала превысили 12 миллионов рублей.

В своей работе лаборанты Центра контроля качества воды используют более тысячи единиц различных устройств, оборудования и средств измерений. Все это позволяет определять 150 показателей загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и промышленных выбросов.

За сутки здесь проверяют 40-50 проб питьевой воды, отобранной в разных точках города, 10 проб сточной воды.

Юбилей года

Полвека назад, в 1970 году, было завершено строительство первой очереди очистных сооружений мощностью 167 тыс. м3 в сутки на правобережье Красноярска. На тот момент это были крупнейшие очистные сооружения Восточной Сибири.

Дезинфекция спецтехники

Напомним, правый берег Енисея начали застраивать предприятиями и жилыми домами во время Великой Отечественной войны. К 60-м годам XX века необходимость полной биологической очистки промышленных и бытовых стоков стала очень острой, и были построены очистные сооружения.

В настоящее время производительность Правобережных очистных выросла в два раза, а качество их работы одобряет даже рыба, которая живет и размножается в речке Теплой, куда впадает очищенная вода.

Акция года

Летом этого года «КрасКом» впервые объявил «водную амнистию»: жители частного сектора, садовых обществ и коттеджных поселков пригорода Красноярска в течение месяца могли узаконить без штрафа свои несанкционированные подключения к сетям холодного водоснабжения.

— «Водная амнистия» — это не просто разовая акция по предупреждению случаев массового воровства воды, — подчеркивает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — В первую очередь — это возможность рассчитать истинную потребность в коммунальном ресурсе пригородных населенных пунктов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную подачу водоснабжения всем, кто имеет с нами прямые договоры.

"Водная амнистия"-2020 оказалась взаимовыгодной и для жителей, и для компании "КрасКом" - 436 домовладений без лишних затрат времени и штрафных санкций теперь получают воду, а «КрасКом» сократил скрытые потери и увеличил выручку.

Реальность года

COVID-19 в этом году определял жизнь и работу всех предприятий и каждого человека в отдельности. С одной стороны, все как всегда - компания КрасКом ни на минуту не прекращала свою работу. С другой стороны, пандемия изменила очень многое.

Например, машинисты насосных станций передают смену друг другу на улице, чтобы соблюсти требования к дистанции между людьми не меньше полутора метров.

Если раньше на весеннюю и осеннюю уборку в КрасКоме выходили всем трудовым коллективом, то в этом году санитарно-защитную зону объектов персонал убирал после смены в одиночку.

Замена аварийной запорной арматуры, июнь 2020

Все асфальтовые покрытия на водозаборах, очистных сооружениях и цехов, вся техника, которая доставляет к месту работы сотрудников КрасКом, обрабатывается дезинфицирующим раствором.

Часть сотрудников перевели на удаленную работу. Обязанности заболевших сотрудников брали и берут на себя их коллеги. Но все эти трудности остались внутри компании, горожане об этом не узнали, и весь год получали воду без перебоев.

Праздник года

У предприятия, которое 365 дней в году обеспечивает миллионный город питьевой водой, не бывает легких дней. Зато есть самые напряженные, это новогодние праздники. Пока горожане готовятся и встречают Новый год, а это около трех недель, коллектив КрасКома трудится в режиме повышенной готовности. Во-первых, вода в это время расходуется очень неравномерно, особенно 31 декабря, когда около полуночи горожане одномоментно закрывают краны. Во-вторых, в праздник катастрофически возрастает количество засоров. Так было всегда уже 17 лет подряд, с тех самых пор, когда стали считать количество новогодних заявок на прочистку забитых бытовым мусором сетей канализации.

Но в январе 2020 года произошло чудо: с 31 декабря по 8 января впервые снизилось количество засоров.

Наконец, дала свой результат разъяснительная работа: красноярцы стали понимать, что выброшенный в унитаз мусор им же самим доставит неудобства и неприятности.

В «КрасКоме» рассчитывают, что горожане в предстоящие новогодние каникулы будут использовать санузлы по назначению, как делали это в 2020 году, и 2021 год тоже начнется с приятных для всех новостей!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 1,06 миллиарда рублей налогов и страховых взносов перечислил КрасКом в бюджеты всех уровней в 2020 году.

- 13 155 метров инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения капитально отремонтированы в 2020 году.

- 6 367,80 метров новых сетей водоснабжения и водоотведения были введены в эксплуатацию в 2020 году.