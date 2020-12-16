В помощь предпринимателям: выбираем альтернативу ЕНВД

С нового года налоговый спецрежим ЕНВД прекращает существование. Продлевать его больше не планируется, поэтому до конца этого года организации и индивидуальные предприниматели - плательщики единого налога на вмененный доход, должны перейти на другой налоговый режим. Мы разобрали вместе с экспертами, когда и как это надо сделать.

Отмена ЕНВД в 2021 году: на какой режим перейти

С 1 января 2021 автоматически произойдет снятие с учета предпринимателей и организации в качестве плательщиков ЕНВД. Если вы не успеете перейти на другой режим, вас переведут на общую систему налогообложения, поэтому подумать о переходе нужно заранее.

Таким образом, и компании, и ИП могут выбрать общую систему налогообложения (ОСНО) или упрощенную систему налогообложения (УСН), а те, кто занят в сельском хозяйстве — еще и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Предприниматели могут также перейти на патентную систему налогообложения (ПСН) или специальный налоговый режим для самозанятых граждан (НПД).

Чтобы выбрать подходящий налоговый режим, надо посчитать примерные доходы и расходы и учесть нюансы, связанные с отчетностью, с количеством сотрудников и с ограничениями по видам деятельности. На сайте ФНС есть сервис «Выбор подходящего режима налогообложения», который поможет определиться.

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Евгений — ИП, у него свой автосервис в Красноярске. Сотрудников у него нет, в гараже он работает один. Годовой доход - один миллион рублей, расходы в пределах 200 тысяч рублей. На ОСНО Евгений должен будет заплатить НДФЛ. При этом налоговую базу по НДФЛ можно уменьшить на сумму подтвержденных расходов, связанных с бизнесом — профессиональных вычетов. Если подтверждения нет, можно уменьшить ее на допустимый размер расходов по нормативу — 20% от выручки. Можно сократить налоговую базу и на сумму страховых взносов (за год получается 43 238 рублей). В итоге получится: 13% * (1 000 000 — 200 000 — 43 238) = 92 289 рублей.

При этом Евгений может не платить НДС, потому что его годовой доход не превышает двух миллионов рублей. Таким образом, общая налоговая нагрузка на ОСНО для Евгения составит 92 289 рублей за год.

Как перейти с ЕНВД на УСН

Самый популярный сегодня налоговый режим — упрощенная система налогообложения. Чтобы перейти с ЕНВД на «упрощенку», подайте в налоговую по месту нахождения организации (для ИП - по месту жительства) уведомление по форме № 26.2-1 до 31 декабря 2020 года включительно. В документе укажите выбранный объект налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы» и код налогоплательщика «2».

На «упрощенке» есть ограничения:

• доходы в год не должны быть больше 150 млн рублей,

• сотрудников должно быть не более 100 человек,

• предельная остаточная стоимость основных средств — 150 млн рублей.

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Евгений на УСН «Доходы» по ставке 6% сможет вычесть сумму страховых взносов: 1 000 000 * 6% — 43 238 = 16 762 рубля. На УСН «Доходы минус расходы» по ставке 15% можно уменьшить налоговую базу на страховые взносы и на размер подтвержденных расходов на бизнес. Получается: 15% * (1 000 000 — 200 000 — 43 238) = 113 514,3 рубля. При этом при всех вариантах надо также заплатить страховые взносы в дополнение к рассчитанному налогу по УСН.

УСН ИМЕЕТ СВОИ ПЛЮСЫ:

1. Низкая налоговая нагрузка. Налогоплательщики на УСН не платят НДС, налог на прибыль или НДФЛ с доходов предпринимателей.

2. Упрощенный налоговый учет. Нужно вести только книгу учета, налоговые регистры по НДС не нужны.

3. Меньше отчетов, чем при ОСНО. Сдавать декларацию по УСН нужно только один раз в год.

И МИНУСЫ:

1. Налогоплательщики на УСН не являются плательщиками НДС, поэтому не выставляют счета-фактуры. Большие компании из-за этого иногда отказываются сотрудничать.

2. Есть ограничения по доходам — 150 млн рублей в год. Если доходы превысят лимит, придется переходить на общий режим с начала квартала.

3. Ограниченный перечень расходов. На УСН с объектом «доходы минус расходы» учитывают лишь расходы из перечня (п. 1 ст. 346.16 НК).

Как перейти с ЕНВД на патент

На патенте есть ограничение по годовой выручке — не больше 60 млн рублей в год. Также у предпринимателя должно быть не больше 15 сотрудников. Госдума недавно расширила перечень видов деятельности для патента — с 63 до 80. Все они указаны в Налоговом кодексе, а также в недавно принятом законе Красноярского края от 19.11.2020 №10-4343. Чтобы перейти с нового года с ЕНВД на ПСН, надо подать заявление до 31 декабря 2020 года.

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Евгений рассчитал сумму налога по патентной системе для своего вида деятельности «Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг» на 2021 год с помощью налогового калькулятора, размещенного на сайте ФНС. Осуществляя деятельность в городе Красноярске, за год ему надо заплатить налог по ПСН 56 005 рублей.

Сумму налога Евгений сможет уменьшить на страховые взносы, которые он уплатит в 2021 году. Для патентной системы налогообложения это новация. Также Евгению следует иметь в виду, что если в автосервисе оказывают только услуги по ремонту, эта деятельность облагается в рамках патента. Но если еще есть и продажа моторного масла, запчастей, то доходы от этой реализации нужно облагать либо на УСН, либо ОСНО.

ПЛЮСЫ ПСН:

1. Низкая налоговая нагрузка. Предприниматели на патенте не платят НДС и НДФЛ.

2. Упрощенный налоговый учет (Книга учета доходов).

3. Не нужно сдавать декларации по патентной системе. Также плательщики ПСН освобождены от предоставления отчетов и уплаты НДС.

И МИНУСЫ ПСН:

1. Стоимость патента не зависит от реальных доходов. Она рассчитывается из потенциально возможного дохода, который устанавливают в регионе.

2. Есть ограничения по доходам — не больше 60 млн рублей в год. Если доходы превысят лимит, придется переходить на ОСНО.

3.Ограничения по численности работников — не больше 15 человек.

Самозанятость: как перейти с ЕНВД на НПД

Налог на профессиональный доход применяют уже по всей России. Более 1,5 миллиона налогоплательщиков уже выбрали этот режим.

Размер налога самозанятого зависит от того, от кого он получил доход:

• если от физлица, ставка налога будет 4%,

• если от компании или ИП — 6%.

Сумма платежа рассчитывается с доходов, но уменьшать доходы на расходы нельзя. Рассчитать и заплатить налог нужно в приложении «Мой налог».

Зарегистрироваться в качестве самозанятого (плательщика НПД) можно в любое время.

ИП не смогут стать плательщиками налога на профессиональный доход, если они:

• продают подакцизные и обязательные к маркировке товары,

• перепродают товары или права на владение, использование и распоряжение недвижимостью,

• добывают и продают полезные ископаемые,

• ведут бизнес на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров.

В законе о самозанятости нет ограничений для владельцев автосервиса. Но надо помнить, что самозанятые не могут нанимать сотрудников по трудовым договорам. Евгений, если выберет режим самозанятости, должен будет платить 4% при расчетах с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП. Отчетности в его случае не будет, все операции будут проходить в приложении ФНС «‎Мой налог». При этом на режиме самозанятости наш Евгений не может продавать моторные масла и запчасти для автомобилей.

Более подробную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра для налогоплательщиков 8-800-222-22-22.

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Галина Владимировна ФЕДОРОВА, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Красноярскому краю

КОМПЕТЕНТНО

Галина Владимировна Федорова, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Красноярскому краю:

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ), поэтому до 31 декабря 2020 года плательщикам единого налога на вмененный доход (ЕНВД) необходимо выбрать иную систему налогообложения. При этом, заявление о прекращении деятельности по ЕНВД в налоговые органы подавать не нужно. Снятие с учета в качестве плательщика ЕНВД произойдет автоматически.

В качестве альтернативы юридические лица могут перейти на общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения (УСН), для индивидуальных предпринимателей кроме этих режимов доступна патентная система налогообложения (при условии, что они привлекают при осуществлении своей деятельности не более 15 работников без учета самого ИП).

Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход (НПД).

Для перехода на иные специальные налоговые режимы необходимо подать в налоговые органы следующие документы:

• уведомление о переходе на УСН не позднее 31 декабря 2020 года;

• заявление на получение патента не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН (в порядке исключения ФНС России продлила срок подачи заявлений на выдачу патентов до 31 декабря 2020 года);

• для перехода на НПД пройти регистрацию в приложении «Мой налог».

Уведомление (заявление) о применении выбранного режима налогообложения можно подать через Личный кабинет налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя), по телекоммуникационным каналам связи, почтовым отправлением с описью вложения или лично в территориальный налоговый орган.

Организации и предприниматели, не определившиеся с иным специальным налоговым режимом в установленные для этого сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Более подробную информацию о режимах налогообложения можно получить с помощью сервисов официального сайта ФНС России (www.nalog.ru.): «Налоговый калькулятор: «Выбор режима налогообложения», «Какой режим подходит моему бизнесу?».