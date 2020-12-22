Убивали, смеясь: в Якутии нашли живодеров, растерзавших лису на камеру

Подозреваемые позируют с трупом замученного ими животного. Фото: минэкологии Якутии.

Убивали и хохотали в голос: в Якутии нашли живодеров, которые растерзали на камеру лису. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказывают в министерстве экологии республики.

Напомним, обо всем стало известно, когда в соцсетях появилось шокирующее видео. (Сразу предупреждаем: людям впечатлительным его лучше не смотреть). Запечатленная на нем сцена приводит в дрожь. Один из местных с улыбкой на лице преследует лисицу, ее только что переехал на тракторе его приятель.

Искалеченное животное волочит задние ноги. Пытается то скрыться, то отчаянно защититься от своего мучителя. А изверг буквально упивается этой картиной. Счастливый, вопит что-то приятелю, а потом раз за разом пинает и без того истерзанное тельце. А его подельник снимает все на камеру, как завороженный.

В конце концов, первый с силой опускает ногу на голову полумертвой лисы. Чтобы она не могла и шевельнуться. А потом заносит над обездвиженным беспомощным животным нож…

И кто тут зверь? Как только видео расправы растиражировали в СМИ и соцсетях, полицейские начали поиск садистов. Оперативникам помогали специалисты министерства экологии.

Решается вопрсо о возбуждении уголовного дела. Фото: МВД Якутии.

И совсем скоро на подозреваемых удалось выйти. Как выяснилось, «охота» произошла в Сунтарском улусе Якутии, к делу причастны двое местных жителей.

- Сейчас обоих проверяют, - сообщили «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе МВД Якутии. – Готовятся документы для привлечения их к ответственности. В числе прочего, в случившемся усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Жестокое обращение с животным».

В соцсетях – тысячи комментариев, большинство пользователей в ужасе от увиденного. «Душегубы! – не выбирают выражения люди. – Что вы творите? Бедное животное, что же ему довелось пережить. Накажите их!».

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Иногда очень сложно поверить в то, что люди бывают настолько жестоки. В сеть попало жуткое видео расправы над лисой в Якутии. Живодеры снимали издевательства над животным на свои телефоны, а после решили этим похвастать (подробнее).

Норильские машинисты переехали медведя и выложили видео на YouTube

В Интернете появилось шокирующее видео. На нем в деталях изображено, как локомотив давит медведя. Как выяснилось, ЧП произошло 4 декабря в Норильске, в районе поста Голиково, около двух часов ночи. «За рулем» тепловоза находились два машиниста. Увидев, что прямо перед ними, метров за сто, по путям бежит хищник, они заметно оживились. Решение пришло мгновенно – убивать (подробнее).