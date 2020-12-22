Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 22 декабря 2020 года: заболели еще 330 человек, умер 21

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 22 декабря 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 22 декабря 2020 года: за минувшие сутки заболели еще 330 человек, умер 21.

Данные по городам и районам.

За весь период пандемии в регионе подтверждено 43 576 случаев заражения коронавирусом. Врачам удалось вылечить 37 102 (+436). Скончались 1 530 (+21).

- Красноярский край сегодня опустился на одну позицию среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Край теперь находится на 15-м месте. Число выздоровевших по-прежнему заметно превышает количество инфицированных. Количество летальных исходов увеличилось.

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