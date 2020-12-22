Кежемская районная больница стала участником благотворительного проекта РусГидро «Рожденные энергией»

В преддверии Дня энергетика Кежемской районной больнице было передано медицинское оборудование, приобретенное на средства ПАО «РусГидро» в рамках проекта «Рожденные энергией». Больница получила дозатор лекарств «Армед LINZ» и медицинский кислородный концентратор «НьюЛайф Элит», предназначенные для работы в родильном отделении.

Дозатор лекарств предназначен для автоматического введения лекарственных препаратов по назначению врача. Установка рассчитана на работу с шприцами разного объема, жидкокристаллический экран позволяет видеть настройки и извещения об ошибках. Аппарат оснащен аккумуляторной батареей и может работать даже при отключении электричества.

Кислородный концентратор может при необходимости в круглосуточном режиме производить чистый кислород объемом до 5 литров в минуту и концентрацией 90-93%. Установка использует обычный воздух, который проходит систему фильтров. Концентратор подходит для домашнего и больничного использования, существует возможность подключения аппарата ИВЛ. Предохранительные системы извещают оператора о любых нарушениях в работе – от отключения энергии до понижения давления в системе.

Благотворительный проект РусГидро «Рожденные энергией» реализуется с 2006 года и направлен на оснащение родильных домов, перинатальных центров и родильных отделений больниц в городах, где расположены объекты компании, современным диагностическим и реабилитационным оборудованием. Оно способствует повышению достоверности исследований и эффективности лечебных процедур, предназначено как для выхаживания новорожденных, так и для более точной и своевременной диагностики патологии у беременных женщин.

В этом году в благотворительной акции РусГидро «Рожденные энергией» приняли участие 16 филиалов и подконтрольных компаний энергохолдинга. Современное оборудование на общую сумму более 11 миллионов рублей было приобретено для 18 региональных медицинских учреждений в 16 регионах присутствия РусГидро.

ПАО «РусГидро» на протяжении нескольких лет оказывает Кежемской ЦРБ значительную помощь. В 2013 году больнице выделены средства для приобретения 4 стоматологических комплексов и оборудования для определения антител в сыворотке крови; в 2014 году – на высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких для реанимационного отделения; в 2015 году - на портативный универсальный анализатор критических состояний, лабораторный комплекс кабинета трансфузиологии и автоматический биохимический анализатор. В 2016 году был приобретен медицинский концентратор кислорода АКС, который полностью удовлетворяет потребности ЦРБ. В декабре 2017 года больница получила современный портативный ультразвуковой сканер с высокой разрешающей способностью; в 2018 году выделялись средства на оснащение новой прачечной, а в 2019 году – на современный анализатор глюкозы и лактозы.