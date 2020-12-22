Красноярскэнерго: мы работаем для наших земляков!

Фото: предоставлено Красноярским филиалом «Россети Сибирь»

Уходящий год войдет в историю страны и всех предприятий, принявших на себя повышенные нагрузки. Сегодня подводим итоги года вместе с Красноярским филиалом «Россети Сибирь», который обеспечивает энергоснабжение жителей края.

На первом месте – жизнь и здоровье

В этом году на особом контроле были и остаются больницы и ковидные госпитали, открытые во всех городах и во многих районах Красноярского края. Работа медицинского оборудования и снабжение больных кислородом не могут быть прерваны ни на секунду! Во всех больницах созданы резервные линии или дополнительные источники питания (генераторы), во многих медучреждениях энергетики дежурят круглосуточно!

Еще одна примета этого года – защита сотрудников компании от вируса. Все они обеспечены масками, антисептиками – эти меры необходимы для сохранения коллектива и полноценной работы всех подразделений.

Этот год стал годом всеобщего дистанционного образования и удаленной работы. Люди оставались дома месяцами, в итоге потребление электроэнергии выросло и нагрузка на сети увеличилась. А вместе с ней увеличилась и ответственность энергетиков за бесперебойную работу линий электропередачи.

Кстати, на дистанционную работу частично перешли и сами энергетики. Однако работа с потребителями не прекратилась, она лишь обрела новые формы: через Интернет, телефон, социальные сети, голосовые помощники.

Сотрудники Красноярского филиала «Россети Сибирь» не остались в стороне и от волонтерского движения, которое во время пандемии стало острой необходимостью. Во время всероссийской акции «Мы вместе» они передали для медицинских работников принтер и микроволновку и перечислили средства на 30 продуктовых наборов для нуждающихся. И еще одна бесценная помощь от энергетиков – сдача крови. Около 90 сотрудников «Красноярскэнерго» пополнили банк крови на 40,5 литров. Некоторые стали донорами впервые!

Надежность в будни и праздники

Однако есть моменты в работе энергетиков, которые были, остаются и всегда будут неизменными в любых условиях.

В этом году продолжилась работа с бесхозными сетями, принято на обслуживание порядка 200 объектов – все они изношенные и давно не ремонтировались. Основная часть этих объектов находится в Емельяновском районе, это сети муниципального предприятия «Емельяновские электрические сети» и коттеджного поселка «Видный». Для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей здесь нужно было многое привести в порядок или заменить. Филиал взял их на обслуживание и приводит к нормативу.

Очень ответственный этап в работе энергетиков – подготовка к зиме. Это ремонтная программа, которая выполнена на 111% и потребовала 715 миллионов рублей. Кстати, внести свои предложения по ремонту оборудования могут и потребители. Так, в этом году таких заявок было принято на 16 млн. рублей, они дополнительно внесены в план 2021 года.

В ноябре «Красноярскэнерго» получил паспорт готовности, подтверждающий, что весь комплекс мероприятий по ремонту и замене оборудования выполнен и оно не подведет в условиях сибирской зимы. Особенно сложными всегда были и остаются новогодние каникулы, с пиковым потреблением энергии 31 декабря и 6 января. Для того, чтобы праздники были светлыми, специалисты «Красноярскэнерго» заблаговременно проверяют оборудование, формируют дополнительные дежурные бригады, - делают все, чтобы жители края встретили Новый год безопасно и с комфортом.

Только факты

- на 20% снизилась аварийность сетей, однако срок эксплуатации линий электропередачи уже превышает 40 лет, их нужно менять и это должно стать частью развития региона.

- более 3,5 тысяч заявителей льготной категории в этом году подключены к электрическим сетям. Напомним, что с 1 июля 2020 года подача заявок на техприсоединение перешла на Единый портал услуг ПАО «Россети»: портал-тп.рф.

- 18 тысяч «умных» счетчиков бесплатно установили специалисты «Красноярскэнерго» в 2020 году. Напомним, с 1 июля покупка, установка и обслуживание счетчиков в частном секторе и на предприятиях – обязанность сетевой компании.

- по вопросам электроснабжения звоните на горячую линию «Россети Сибирь» 8-800-1000-380.

- оставить заявку и обращение можно на сайте rosseti-sib.ru и светлаястрана.рф.

Уважаемые энергетики, жители Красноярского края!

Для всех нас 2020-й год стал испытанием на прочность. В период пандемии нагрузка на сети увеличилась - на нас легла повышенная ответственность за бесперебойность электроснабжения. Я благодарен каждому сотруднику, кто понимает важность и ценность работы энергетиков. Мы работаем не просто для какого-то абстрактного потребителя, мы трудимся для вас - наших земляков! Энергетика – это сфера ответственных и преданных своему делу людей! Я горжусь нашим коллективом и верю, что мы можем достичь еще больших результатов.

С Днем энергетика! С наступающим Новым годом!

Максим Шитиков, директор филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго».