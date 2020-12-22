2020 год – все впервые!

Фото: предоставлено пресс-службой Красноярской железной дороги

И оказалось, что главное событие года войдет в историю края и всей страны, а выбранный вектор движения и начатые проекты будут продолжаться еще несколько лет.

Несмотря на все сложности и ограничения, красноярские железнодорожники могут назвать год удачным, поскольку удалось продолжить новое строительство, заложить новые проекты, сохранить коллектив, удержать объемы грузоперевозок. Да, для этого пришлось принять нестандартные решения и беспрецедентные меры, особенно для безопасности сотрудников и пассажиров. Работать пришлось больше и еще быстрее, но результат того стоил.

Несомненно, главным событием 2020 года стало открытие двухпутного движения поездов по самому высокому сооружению Красноярской магистрали – Козинскому виадуку. Это произошло впервые в его истории и дало возможность увеличить пропускную способность на этом участке в два раза.

Фото: предоставлено пресс-службой Красноярской железной дороги

Главное событие года - два пути на Козинском виадуке

На знаменитой дороге Абакан-Тайшет, построенной в 1964 году и названной «Трассой мужества», 725 искусственных сооружений, но самый выдающийся – Козинский виадук, который на тот момент был самым высоким железнодорожным сооружением в стране – более 65 метров над уровнем земли. В народе его называют Чертов мост, но есть и третье название: в 2003 году местный батюшка освятил виадук и назвал его Святым.

Этот мост находится на 14-километровом перегоне между станциями Джебь и Щетинкино, одном из самых сложных на сети Российских железных дорог. Здесь три тоннеля и 16 крутых поворотов, причем, дважды путь поворачивает почти на 180 градусов, а перепад высот – 220 метров! Один путь на этом участке задерживал движение на всей магистрали. Кстати, изначально проектировщики заложили возможность возведения второго пути, но в те годы его не построили. Модернизация виадука и строительство второго пути начались только через полвека, в 2014 году.

Самую сложную часть реконструкции – замену пролетных строений – делали при помощи уникального железнодорожного крана, таких в России только два. Всего было заменено 10 железобетонных пролетов, теперь вместо них металлические конструкции, длина каждой 34 метра, вес 107 тонн. Они в два раза легче и прочнее! С помощью инъекций бетона отремонтировали опоры, а еще заменили контактную сеть, линии связи и другие коммуникации. Поскольку Козинский виадук имеет стратегическое значение, построили специальный охранный городок.

Что интересно, за все шесть лет реконструкции движение поездов здесь не останавливалось!

Фото: предоставлено пресс-службой Красноярской железной дороги

Итог работы впечатляет: пропускная способность перегона Джебь–Щетинкино увеличилась более чем в 2 раза – с 25 до 67 пар поездов ежесуточно. Кроме того, теперь по Козинскому виадуку можно пропускать грузовые поезда повышенного веса – 7100 тонн (ранее предельно допустимым весом поездов на участке Джебь – Щетинкино было 6030 тонн).

Открытие двухпутного движения поездов в формате телемоста состоялось 16 декабря 2020 года. Еще одно узкое место на Южном ходу Красноярской железной дороги ушло в прошлое, а обновленный Козинский виадук вошел в историю Российских железных дорог.

2020-ый проверил на прочность

Общий итог этого непростого года подвел начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров:

- Для всех нас 2020 год войдет в историю как время масштабных и уникальных вызовов. COVID 19 стал для всех отраслей и компаний тем стресс-фактором, который позволил оценить правильность выбранного пути и проверить себя на прочность. ОАО «РЖД» для себя разработали несколько сценариев, и все они были очень непростые. Падение погрузки оценивалось в 15-20%, мы могли быть отброшены на 10 лет назад, и были бы вынуждены отказаться от закупок новых локомотивов, пассажирских вагонов, сокращать персонал. Сейчас можно с уверенностью сказать, что все сделанное за последние годы позволило нам адекватно, эффективно и быстро адаптироваться под новые условия и серьезно смягчить последствия удара.

- То, что наша Красноярская магистраль признана одной из лучших в стране, причем не в самый простой «коронавирусный» период – это особенно ценно. Способность ритмично, технологично, бесперебойно, эффективно, «по нарастающей» работать в любых условиях вселяет в нас уверенность, что все задуманные совместные планы будут реализованы, - так оценил работу красноярских железнодорожников первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

Во время ограничений спасает цифровизация

Во время пандемии на Красноярской железной дороге стали максимально активно использовать «удаленку» в работе с клиентами. Итог таков: только в ноябре через цифровые площадки подано 99% заявок на перевозку грузов, получено 80% бухгалтерских документов и 92% учетных документов.

Этот опыт полностью оправдал себя, и будет развиваться и в посткоронавирусное время.

Инвестиции – в полном объеме

Сложности 2020 года не остановили инвестиционную программу Красноярской железной дороги. А это 40,4 млрд. рублей (6 место по сети дорог).

Главное направление - комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет. Работы велись на 13 объектах, в том числе в постоянную эксплуатацию введены 5 объектов.

Продолжается обновление устройств электроснабжения и строительство вторых путей еще на 12 перегонах южного хода.

«Ермаки» - это новый этап грузоперевозок

В 2020 году продолжилась замена локомотивов: парк магистрали пополнили 30 маневровых тепловозов и 52 грузовых электровоза серии «Ермак». Такой локомотив обладает увеличенной на 10% силой тяги и способен вести поезда повышенного веса и длины даже на участках со сложным рельефом. Обновление парка продолжится еще пять лет.

Специально для «Ермаков» модернизировали локомотивное депо на станции Междуреченск.

Фото: предоставлено пресс-службой Красноярской железной дороги

Новая система информирования пассажиров

Безусловный приоритет Красноярской железной дороги – пассажирские перевозки. В 2020 году на вокзалах Красноярск, Абакан и Ачинск заработала централизованная системы информирования пассажиров из единого диспетчерского центра. В 2021 году она появится еще на 4 вокзалах – Мариинск, Заозерная, Боготол и Канск-Енисейский.

У Городской электрички появилась новая остановка

Безопасность, скорость и комфорт передвижения горожане уже оценили: наполняемость поездов в часы пик достигает 90%, каждый год пассажиров становится больше примерно на 20%. В 2020 году на границе Ленинского района и п. Березовка построена новая платформа «Шумково», эта остановка скоро появится в расписании. Реконструированы платформы остановочного пункта «Мясокомбинат». И есть планы дальнейшего развития – создание транспортно-пересадочных узлов (6 - регионального значения, где можно будет пересесть на междугородние автобусы и 16 узлов для пересадки на городской транспорт).

На Детской железной дороги построят копию вокзала 1895 года

Детская железная дорога открылась в Красноярске в 1936 году и не закрывалась даже во время войны. Все это время она содержалась очень достойно и безопасно, но пришло время обновиться и органично влиться в Исторический квартал. Именно поэтому новый учебный корпус станет уникальной масштабной копией первого железнодорожного вокзала Красноярска, построенного в 1895 году. Здесь будет пять учебных классов с виртуальными тренажерами, где юные железнодорожники смогут осваивать профессии машиниста, дежурного по станции, проводника и многие другие. В 2021 году проект будет направлен на государственную экспертизу.