СУЭК: Вместе против COVID-19

Вы заметили, что в этом году многие поставили елки раньше, чем обычно? Все хотят быстрее проводить непростой год, попрощаться с ним. Но есть и очень важный момент. Этот год – он не о COVID-19. Он о добре, милосердии, взаимопомощи, отзывчивости, поддержке.

В уходящем году «Комсомолка» много писала о добровольцах и компаниях, которые помогают пережить этот сложный период.

Сегодня мы хотим подробнее рассказать о волонтерах и добрых делах Сибирской угольной энергетической компании. Это большая и очень добрая история. Она о людях и социально ответственном бизнесе, который делает то, что от него ждут, и даже больше.

#Мывместе: объединиться и помогать

Объективности ради, скажем, что волонтерское движение в СУЭК родилось не этой весной, оно существует давно. Угольная компания – в лидерах национального корпоративного волонтерства. Много программ, много волонтеров. Более 15 лет работают знаменитые трудовые отряды угольщиков – благоустраивают свои города, опекают пожилых.

Кстати, подростки из трудовых отрядов тоже сразу включились в волонтерское движение, которое с началом пандемии моментально развернулось на всех предприятиях СУЭК, став частью всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

В первые, апрельские, дни самоизоляции волонтеры СУЭК стали помогать нуждающимся - одиноким пенсионерам, маломобильным людям шахтерских городов - Бородино, Назарово, Шарыпово. Объединившись с социальными работниками, вели специальный мониторинг: «по этим адресам везем продуктовые наборы, здесь просят вымыть окна, тут помочь с огородом». Отвечали на каждое личное обращение: «Ждите, придем, поможем!»

Конечно, взяли под опеку ветеранов угольной отрасли, многодетные семьи, социальные детские учреждения. И здесь самой приятной и полезной помощью стали «Витаминные посылки» СУЭК - яблоки, апельсины, лимоны, бананы - для иммунитета. Плюс к «витаминным посылкам» – «защитные наборы» от горняков – медицинские маски, антибактериальное мыло, салфетки. Детям, вместе с вкусными угощениями, - наборы для творчества и развивающие игры, чтобы не скучали без друзей. Недежурная помощь, от сердца.

В майские дни 75-летия Великой Победы – череда добрых дел. В честь победителей рисовали гигантские «открытки» во дворах, были телефонные звонки с поздравлениями, письма, вкусные подарки.

Импровизированные арт-бригады устраивали ветеранам, мини-концерты под окнами. Пели «Катюшу», «Славянку», «День Победы»…

- Мы вам принесли гвоздики и подарки. Низкий поклон и здоровья!

В ответ – взмах руки, слезы благодарности: «Спасибо, миленькие».

Целое педагогическое движение организовали старшеклассники и молодые угольщики: они стали онлайн-нянями и онлайн-репетиторами. Идея оказалась очень востребованной. Работающие родители с удовольствием доверяли детей волонтерам «на воспитание и обучение».

В «расписании» доброй онлайн-школы - ИЗО, фитнес, чтение сказок, изготовление поделок, помощь с домашними заданиями по предметам.

– У меня было свободное время на самоизоляции, так зачем тратить его зря, тем более когда кому-то нужна помощь? Волонтерская деятельность мне знакома по трудовым отрядам СУЭК, поэтому я с радостью согласилась помочь тем, кому тяжело справляться с обучением самостоятельно, - говорит Дарья Зиновьева, старшеклассница средней школы №3 г. Шарыпово.

В Бородине добровольцы СУЭК поддержали Неделю донора – сотни человек сдали кровь. Многие не по одному разу.

– Я уже в восемнадцатый раз сдаю кровь, считаю, что это очень нужное дело - моя кровь может спасти кому-то жизнь, - говорит Инна Ярошевская, сотрудница Бородинского разреза и волонтер СУЭК.

Если сейчас посмотреть на цифры, то кажется, что пандемия длится не девять месяцев, а годы. 3 000 000 жителей шахтерских городов России получили помощь от добровольцев-угольщиков.

Помощь была не разовая и разная. Помогали от души, по воле сердца. Каждый волонтер делал то, что мог, что по силам. Писали письма от руки врачам в больницы с благодарностями, «чтобы передать наше тепло».

- Мы даже не предполагали, что на территориях присутствия компании движение примет такой массовый характер. Мы очень тронуты и благодарны нашим сотрудникам за такой бескорыстный и активный порыв помочь людям, за помощь нуждающимся и врачам, которые самоотверженно работают каждый день, — не скрывает эмоций заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев.

В 2020 году в День шахтера в СУЭК вместе с передовиками производства, победителями отраслевых, спортивных соревнований и творческих конкурсов впервые чествовали волонтеров компании.

– Для меня волонтерство – это состояние души. Иногда человеку нужно совсем немного – доброе слово, улыбка, внимательное отношение. До слез радостно видеть благодарные глаза ветеранов, многодетных мамочек. И, конечно, приятно, что наша деятельность поддерживается в компании, - признается сотрудница Бородинского разреза и волонтер СУЭК Мзия Заридце.

Добрые дела добровольцев СУЭК отметил президент страны.

От имени Владимира Путина активистам и первым руководителям СУЭК были вручены Грамоты и Памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

– В такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром, которые продемонстрировали волонтеры всей страны в дни и месяцы пандемии, всегда заключалась сила нашего народа. Вместе с врачами, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своем посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать. Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служит главным, решающим фактором в борьбе с опасной инфекцией. И в период эпидемии слова «мы вместе» стали, безусловно, символом надежды для нашего общества, для всей страны. Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их не оставят в беде, где бы они ни жили – в больших или малых городах, в селе или труднодоступных территориях.

Эта, самая важная, награда станет главной в копилке наград компании, полученных в таком непростом 202-м, но об этом чуть позже.

Помощь врачам: с большим уважением и благодарностью

Ещё в первую волну стало понятно, что справиться с пандемией можно только вместе. Государства, и речь не только о России, благодарно принимали поддержку бизнеса: нужно много всего и сразу.

СУЭК включилась моментально. Помогать врачам - дело чести, личная позиция руководства компании и ее главного акционера Андрея Мельниченко. Поликлиники, «ковидные» госпитали и инфекционные отделения больниц получали то, что требовалось в борьбе за жизнь пациентов, что облегчало работу медиков.

Важно, что помощь эта системная. В СУЭК действует комплексная программа поддержки системы здравоохранения в регионах присутствия.

Компания помогала адресно, в кратчайшие сроки, сначала в Красноярске, когда появились первые пациенты, и стало очевидно, что болезнь – тяжелая, она всерьез и надолго. Два цифровых рентгеновских аппарата стоимостью 10 млн рублей получила БСМП Красноярска. Больше 70 ящиков противочумных комбинезонов, одноразовых хирургических халатов, медицинских респираторов доставили горняки на станцию скорой медицинской помощи Красноярска.

60 тысяч единиц средств индивидуальной защиты было закуплено для медицинских учреждений шахтерских городов нашего края.

Осенью болезнь стала проявлять себя крайне агрессивно. СУЭК снова рядом. Больницы шахтерских городов пополнены запасами препаратов для лечения коронавируса.

Для Бородина приобретен дорогостоящий аппарат искусственной вентиляции легких. В Шарыпове теперь есть специальные кровати со штангами для подтягивания и штативы для капельниц, очень удобные.

- Пациенты прибывают — препараты заканчиваются очень быстро. Спасибо СУЭК за неравнодушие, мы приобрели новые кровати, пополнили запасы средств индивидуальной защиты для врачей и дезинфицирующих средств для больницы. В нынешнее нелегкое время такая помощь очень дорога, — говорит Петр Никитин, главный врач Шарыповской городской больницы.

Помогла компания и в расширении коронавирусного госпиталя на базе Назаровской районной больницы: с 50 коек он увеличился более чем наполовину. Дополнительно закуплен новый «мягкий инвентарь»: матрасы, подушки, постельное белье, полотенца.

В ноябре СУЭК выделила миллион рублей на кислородное оборудование, в котором госпиталь очень нуждался.

- Мы уже задействовали все четыре этажа больницы. Лечение проходит около ста пациентов, и почти половина из них нуждается в кислородной поддержке, - рассказывает главный врач Назаровской РБ Владимир Милицын. - На средства угольщиков приобретено сразу восемь жизненно важных приборов. На кислородной станции при участии СУЭК появился дополнительный криососуд. С учетом высокого расхода кислорода, у нас будет надежный резерв. Также в госпиталь поступили три реанимационных монитора, которые позволяют наблюдать за основными параметрами жизнедеятельности пациента, в том числе сатурацией, артериальным давлением.

Помощь - не только медицинская. Угольщики хотят, чтобы медикам было чуть легче в быту. Многие живут в госпиталях неделями. Поэтому так были рады в инфекционном отделении Назаровской районной больницы подарку от горняков – душевой кабине и большому плазменному телевизору.

– Проживание в условиях обсервации – морально тяжелое испытание для любого человека. А врачи, медсестры и санитарки еще и ежедневно работают в напряженных условиях. Мы, как можем, создаем им более уютную обстановку, и большую помощь в этом нам оказывает наш надежный партнер СУЭК, - благодарит Владимир Милицын.

Что могут, делают и добровольцы. Поддерживают инициативы акции #МыВместе. К примеру, сейчас собирают и передают в больницы вкусности к чаю.

- Хочется порадовать наших медиков, они очень устали на этой передовой, им нужно знать, что люди им благодарны, - говорят волонтеры.

СУЭК поддержит «земских докторов»

Поддержка врачей и забота о них – политика СУЭК.

Одним из способов сказать спасибо стал конкурс «Земский доктор», организованный СУЭК, Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития».

Благодарность за высокое мастерство, верность профессии и внимательное отношение к пациентам от угольщиков, - основанная идея конкурса.

Сотрудники предприятий СУЭК оценили возможность выразить признательность врачам, которых знают лично, лечатся у них, и активно участвовали в конкурсе.

На первом этапе конкурса на городских интернет-сайтах и в социальных сетях называли имена врачей. В шахтерских городах Красноярского края – Бородино, Назарово и Шарыпово – участие в таком опросе приняло более полутысячи жителей. Большинство выделили своих терапевтов и педиатров – врачей, которые сейчас на передовой борьбы с инфекцией.

Конечно, люди особо тепло благодарили медиков из ковидных бригад, писали в комментариях:

- Невероятно трудолюбивые, грамотные специалисты, душевные, отзывчивые, добрые и очень отважные.

По итогам народного голосования лидеры в каждом из регионов получат и народное признание, и денежные премии от СУЭК и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».

За каждым именем – яркая биография в медицине и благодарные пациенты. Медсестра Шарыповской городской больницы Елена Петрова не раздумывая пошла в «красную зону» и «отстояла» две вахты с июня по сентябрь.

- Наша Елена Владимировна - доброжелательная и улыбчивая, - пишут шарыповцы.

Сама Елена считает, что позитивный настрой очень важен:

– Улыбка помогает пациентам быстрее идти на поправку!

По словам лидера первого этапа голосования в Бородине, врача скорой медицинской помощи Елены Моисеевой, доктор не ожидала, что столько людей проголосует за нее и напишут теплые слова:

- Это лучшая награда за мой труд! Я просто люблю свою работу, люблю помогать людям. Специфика работы в кабинете неотложной помощи такова, что ты быстро видишь результат своего труда.

Но, пожалуй, главный результат и года, и конкурса – возвращение престижа профессии врача. Мы поняли, что здоровье – наш основной капитал, а врачи, спасающие жизни, – герои, которым хочется поклониться в пояс и сказать: «Низкий поклон вам за ваш тяжелый труд!» - так писали люди в комментариях к «Земскому врачу».

«Это наша общая победа!»

Должны ли быть награды за бескорыстный труд? Обязательно! Каждой компании, каждому человеу важно знать, что его добрые поступки важны и значимы. Форма награды – вторична: и улыбка, и «спасибо», и грамота - все ценно.

За помощь в борьбе с Covid-19 СУЭК получила и памятную медаль от президента и сразу несколько национальных и отраслевых наград.

Причем отметим, что, помогая в территориях присутствия больницам, врачам, нуждающимся пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, компания в 2020 году стабильно выполняла свою основную задачу - добыча угля, производство электрической и тепловой энергии.

Перечислим лишь несколько наград из длинного списка.

Во Всероссийском конкурсе «МедиаТЭК» СУЭК победила сразу в нескольких номинациях. По мнению жюри, компания СУЭК сумела и эффективно организовать помощь медучреждениям, от оборудования и обустройства быта, и работу огромного волонтерского движения, привлекая к добрым делам не только сотрудников компании, но и жителей шахтерских городов.

Компания вошла в шорт-лист всероссийского конкурса в области социальной ответственности «Героям — быть!». Итоги скоро объявят.

И вот совсем недавно, в декабре, программа СУЭК «Вместе против COVID-19» получила высшие награды конкурса корпоративных проектов People Investor в номинации «Противодействие пандемии COVID-19» и в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса». В обоих конкурсах принимали участие крупнейшие компании, и приятно, что опыт и практики СУЭК отмечены на таком высоком уровне.

Очень правильные слова об итогах и уроках года сказал на вручении премии People Investor заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев:

- Мероприятия по борьбе с коронавирусом, конечно же, увеличили наши рабочие часы, ощутимо расширили круг дел и обязанностей. Но мы понимаем, что занимаемся нужным и благородным делом. И основной акционер СУЭК, Андрей Мельниченко, полностью поддерживает работу, которую на протяжении года ведет компания по противодействию пандемии. Оказалось, что сложившаяся ситуация — это большой нравственный урок для всех нас. А этот приз я хочу разделить со всем 70-тысячным коллективом СУЭК. Это наша общая победа!

Справка «КП»

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 13 регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.