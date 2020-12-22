Коронавирус в Красноярске, последние новости на 22 декабря 2020: преодолена планка в 43 тысячи зараженных

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 22 декабря 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространения коронавируса в Красноярске и крае на 22 декабря 2020 года: регион преодолел планку в 43 тысячи зараженных.

За минувшее сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили еще у 331 человека (всего у 43 246) Таким образом, темп прироста составил 0,8%. Выздоровели 36 666 (+416 за сутки). Не удалось спасти 1 509 (+16 за сутки).

- Среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки Красноярский край находится на 14-м месте, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронасирусом (ИЦК). - Регион преодолел планку в 43 тысячи инфицированных за все время с начала эпидемии. Число выздоровевших по-прежнему заметно превышает количество инфицированных.

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