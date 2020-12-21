«В тот момент я себя и полюбила»: домохозяйка с пятью детьми стала модной моделью plus size

Екатерина Кутузова Фото: из личного архива

Екатерина Кутузова из поселка Кедровый (несколько километров от Красноярска) – многодетная мама. Их у нее пятеро, о каждом она готова говорить часами. Старшей дочери Софии 13 лет. Среди ее увлечений – волейбол, плаванье и музыка. Сын Лев - 12 лет. Будущий шеф-повар или футболист. Дома он готовит непревзойденные десерты и салаты. Василиса – 10 лет. Нежная-нежная вся, как цветочек, любит танцы. Ивану 7 лет. Первоклассник. Очень ответственно относится к учебе, любит плавать и рисует песком. Самый младший – трехлетний Давид. Должен был пойти в детский сад, но пока из-за пандемии пока дома. Счастье, кроме одного «но»: в заботах о муже и детях Катя забыла, когда покупала новое платье. Скромная работа дирижером в хоре, домашняя круговерть – муж, пятеро детей! Жизнь превратилась в день сурка. Краситься некогда, наряжаться некуда, а худеть незачем. После рождения пятого ребенка Катя встала на весы и... словно очнулась - 124 килограмма!!!

Екатерина Фото: из личного архива

«Было не до себя»

- У меня дети родились один за другим. Я набирала вес, слегка приходила в норму, потом снова, - признается Катя. - Когда стала весить 124 килограмма (при росте 175), меня как обухом по голове ударили. Решила, все – о себе тоже нужно вспомнить. И взялась, просто взялась. Никаких особых секретов «как похудеть» я вам не расскажу. Это просто большая работа. Ограничение в еде. Спорт (каждый день!). Главный стимул – видеть, как уходят килограммы. За год сбросила почти 40! А почувствовав успех, взялась не только за фигуру, но и за внешность. Магазины одежды, парикмахерская, маникюр, макияж. Старалась каждый день выглядеть словно «куколка». Наконец решилась на то, о чем раньше и подумать не могла. Заказала себе фотосессию, снимки – с которых смотрела словно не она, незнакомая красавица, выложила в интернет. И...

Фото: из личного архива

«Большая Краса Сибири - 2018»

…Именно так назывался онлайн - конкурс для пышнотелых девушек, на который пригласили Екатерину (ее размер на тот момент 54-56). Ее заметила сотрудница модельного агентства. Искала новые лица в соцсетях и вдруг замерла… Тааак. Роскошные волосы, глаза с поволокой, нежная улыбка и шикарная фигура. Написала. Красавица откликнулась.

Фото: из личного архива

- Это скромная и очень красивая девушка и в ней сочеталась, как внешняя, так и внутренняя красота, - рассказала Галина Петрова, руководитель модельного агентства Sibplus Models. – Она излучала спокойствие, нежность и доброту. Была похожа на героиню из сказки. Катя по праву завоевала призовое место в конкурсе став вице-мисс Конкурса красоты.

В агентстве предложили продолжить сотрудничество: учиться модельному бизнесу, фотографироваться для заказчиков, которым нужны модели (plus size – «плюс размер). Ей так хотелось перемен и вот они!

Начались мастер-классы: как ходить, улыбаться, куда девать руки, как правильно ставить ноги, нужный поворот, наклон головы.

- Я почувствовала себя красивой, несмотря на свой размер, - продолжает модель. – Было интересно побороть свои страхи и комплексы. Вот представьте: все сидят, а ты дефилируешь в обтягивающих лосинах и облегающей водолазке. Да просто встать на каблуки и пойти – это уже был подвиг! К тому моменту я просто забыла, что такое каблуки.

Фото: из личного архива

Супруг и дети одобрили. Теперь в их семье так: папа работает, мама – красивая и тоже работает.

Получилось много

Ее часто начали приглашать на съемки для модельного агентства. Открытие нового бутика «Max Mara», «Marina Rinaldi». Модная одежда, громкие имена. В 2019 году она участвовала в конкурсе «Plus-size Мисс «Открытая Сибирь»». Итог – 1 место! Сейчас Катя весит 80 килограммов.

Фото: из личного архива

- Я могла бы еще похудеть, поверьте, все это прошла, знаю что говорю. Но не хочу больше сбрасывать ни грамма! Во-первых, моя фигура мне нравится. Я же не просто скинула вес. Я очень много тренируюсь, спортзал, бассейн, у меня все подтянутое, несмотря на полноту. Во-вторых, я тогда просто потеряю работу! (смеется). Вот как.

Это мне было нужно!

А еще в прошлом скромный дирижер теперь трудится на двух работах. И обе – в удовольствие. В 2018 году Екатерина выучилась на стилиста. Первые клиенты – подруги и знакомые знакомых. Помочь одеться на праздник, разобрать гардероб, шопинг.

Фото: из личного архива

- Что мне нравится в этой профессии? - и сама же отвечает: - Это гораздо глубже, чем про одежду. У меня был сложный и долгий путь к себе самой. Поэтому я всегда стараюсь направить женщину на то, чтобы даже не полюбить себя, а вернуться к себе. Ведь многие за детьми и мужем совсем про себя забывают.

Один из случаев в рабочей практике. Клиентка - обеспеченная женщина. Задача – разобрать гардероб. Распахнула шкаф – где гардероб? Две пары джинсов, две футболки и кофта. Все? Да! Отправились в магазин. Зажечь «огонь» в человеке. Не может же женщина быть абсолютно равнодушной к нарядам. Это была сложная задача. Но Екатерина с ней справилась. Смогла найти «ключик».

- Имидж – это не только одежда. Она должна быть продолжением внутреннего я. Знаете, какой кайф, когда меняешь одежду, а девушка начинает себя по-другому вести. Становится более мягкой, уверенной, расправляет плечи. Я всегда даю рекомендации по смене прически. Не все прислушиваются. Мол, и так все устраивает. Но после смены гардероба обязательно идут в парикмахерскую и начинают делать макияж. Им это нравится!

Фото: из личного архива

Гармония в себе – гармония дома. Конкурсы, подиумы, бутики – это одно. Семья – важнее.

- Муж никогда не упрекал меня, но я чувствую бОльший интерес проявляет ко мне такой, другой. Всем хочу сказать – любите себя, будьте счастливы. С наступающими!

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