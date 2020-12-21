Более 90% потребителей готовы к раздельному сбору ТКО

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«Являясь активным участником реформирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, мы решили провести эко-опрос и посмотреть, насколько сейчас, спустя 2 года с начала реализации этой реформы, изменилось отношение потребителей к этому вопросу, - говорит генеральный директор Группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов. – Появилось ли понимание, что все происходящие в отрасли изменения необходимы, что внедрение раздельного сбора мусора и строительство новых инфраструктурных мощностей – это не прихоть, а необходимость, продиктованная временем».

По результатам опроса выяснилось, что 65% респондентов в числе наиболее волнующих их экологических проблем отметили несанкционированные свалки мусора. Формировавшиеся годами такие незаконные места накопления отходов представляют собой реальную угрозу окружающей среде, а их ликвидация включена в перечень целей и задач Национального проекта «Экология», в соответствии с которым все несанкционированные свалки в границах городов должны быть ликвидированы до 2024 года.

«Ликвидация несанкционированных свалок возложена на региональных операторов по вывозу ТКО, поэтому в «Красноярской рециклинговой компании», которая входит в Группу РВМ и является регоператором левобережной технологической зоны Красноярска, мы сформировали специальную службу экологического мониторинга, занимающуюся выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок. «Масштабы бедствия», признаюсь, поражают. В 2019 году было выявлено более 250 таких свалок, в этом году мы ликвидировали 201 несанкционированную свалку общим объемом почти 2000 тонн, для сравнения – это 30 грузовых вагонов, целый железнодорожный состав мусора», - поделился Феликс Блинов.

Еще одна задача нацпроекта «Экология» - уменьшением захораниваемого мусора на полигонах. К 2024 году доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60%, а поступающих на переработку — с 7% до 36%, соответственно. Для достижения таких показателей необходимо строительство новых объектов сортировки и переработки, а также внедрение системы раздельного сбора мусора. Согласно данным опроса, более 90% опрошенных готовы разделять мусор, если им предоставят такую возможность – поставят баки для раздельного сбора ТКО и обеспечат вывоз этих отходов. При этом 68% респондентов уже сейчас разделяют мусор, хотя специальные контейнеры установлены не более чем у 40% из них.

«Мы видим, что люди откликаются на эко-инициативы, они готовы меняться и менять свое отношение к экологии в целом и к вопросу обращения с отходами, в частности. Яркий пример – один из домов Октябрьского района. В 2019 году во дворе дома была всего одна сетка для пластика, и вывозили собранное раз в две недели. Сейчас установлено семь сеток, и вывозят пластик минимум раз в 5 дней, количество собираемого пластика увеличилось почти в 40 раз. «Красноярская рециклинговая компания» при нашем активном содействии уже начала внедрять систему раздельного сбора мусора в левобережной зоне Красноярска - устанавливает специальные контейнеры для пластиковых отходов, для стекла. Сейчас эта система работает как «пилот», для ее запуска в промышленном масштабе необходимо строительство современного мусоросортировочного комплекса. Мы подали соответствующую концессионную инициативу в правительство Красноярского края, надеемся на положительный ответ», - говорит Феликс Блинов.

Необходимость строительства новых инфраструктурных объектов для сортировки и переработки отходов в стране признают все – об этом говорят в профессиональном сообществе участников рынка обращения с ТКО, на федеральном и региональном уровнях власти.

В частности, в своем интервью «Россия-24» (от 29.10.2020) вице-премьер Виктория Абрамченко отмечает, что «в рамках достижения национальной цели по комфортной городской среде и комфортной среде для жизни нашего населения в целом мы должны обеспечить сортировку 100% мусора к 2030 году. А для этого нужны сортировочные мощности».

Соглашаются с такой необходимостью и потребители - 96% респондентов эко-опроса считают, что строить новые мусоросортировочные комплексы в стране необходимо.