Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 21 декабря 2020 года: число выздоровевших превышает количество заболевших

Ежедневно делается более тысячи тестов Фото: Дарья ИВАНОВА

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на утро 20 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 42915 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки 330 новых заболевших, выздоровели 397 пациентов, умерли 14 человек.

Темп прироста за сутки – 0,8 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому - 10260 жителей (+618 за последние сутки).

- По количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки край находится на 15-м месте в России, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Число выздоровевших сейчас заметно превышает количество инфицированных.

- Чтобы замедлить распространение коронавируса необходимо, чтобы как можно больше людей соблюдали масочный режим, ведь вирус может протекать бессимптомно, - отметили в оперштабе.

Напомним, в Красноярском крае на время новогодних праздников ввели новые ограничения.

С 17 декабря до 10 января изменится время работы общепита – с 7:00 до 21.00. К прежнему режиму (с 7:00 до 23:00) они вернутся с 11 января. 31 декабря и 1 января эти заведения будут закрыты для посетителей. Но кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки либо обслуживания на вынос.

Детям до 14 лет без сопровождения родителей нельзя посещать рестораны быстрого питания и самообслуживания.

С 1 по 10 января 2021 года запретили работать развлекательным и досуговым заведениям, детским игровым комнатам или детским развлекательным центрам, расположенным в ТРЦ и в организациях общественного питания.

В зрительных залах запрещено организовывать танцевальные зоны, норма заполняемости – 50 процентов.

Торговым объектам и аптекам с 17 декабря по 15 января рекомендовано обеспечить круглосуточный режим работы.

Запрещено проводить любые массовые мероприятия, посвященные празднованию Нового года (в том числе на придомовых территориях).

Проведение новогодних утренников только в детских садах (для каждой группы индивидуально без приглашения артистов и аниматоров).

На всех объектах культуры, в ТРЦ и магазинах, на рынках и ярмарках будет усилен контроль за соблюдением масочного режима.