Переехали трактором, а потом втоптали в снег: в Якутии накажут живодеров, растерзавших лису на камеру

Сейчас тракториста и его приятеля разыскивают полицейские. Фото: Мария ЛЕНЦ

Иногда очень сложно поверить в то, что люди бывают настолько жестоки. В сеть попало жуткое видео расправы над лисой в Якутии. Живодеры снимали издевательства над животным на свои телефоны, а после решили этим похвастать.

Судя по записи, лису гнали по заснеженной дороге на тракторе. А после переехали ее задние лапы. Бедняжка волочит их, пытаясь убежать. Но не может. Вокруг нее кружит мужчина с телефоном, который снимает все ее мучения. Он ухахатывается. Лисица ползет к нему, пытается защититься. Но что она может сделать? Смеясь, мучитель несколько раз пинает ее, потом наступает на голову. Достает нож…

Сейчас тракториста и его приятеля разыскивают полицейские.

- В настоящее время полицией проводится проверка по распространенной в социальных сетях видеозаписи, где запечатлен факт жестокого обращения с диким животным, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Якутии. - Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск злоумышленников.

Оперативники и сотрудники министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики пытаются установить где, когда и кем была сделана эта запись. Сейчас это видео на странице ведомства скрыто от открытого просмотра предупреждением: «может содержать сцены насилия или тяжелый для восприятия контент».

- В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 8.37 КоАП РФ, а также усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 245 (жестокое обращение с животным) Уголовного кодекса Российской Федерации, - прокомментировали в министерстве.

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