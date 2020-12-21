Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 декабря 2020 года: заболел 331 человек, умерли 16

За сутки снова более 300 заболевших Фото: Диана ИВАНОВА

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Красноярском крае на 14 часов 21 декабря за все время 43 246 подтвержденных диагнозов (+331 за сутки). Выздоровели 36 666 человек (+416 за сутки). Умерли 1509 погибших (+16 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,8 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 2 006 640, из них за последние сутки 5967.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

Под наблюдением 9913 человек (+450 новых за сутки, снято с наблюдения за последние сутки – 797 человек).

- Красноярский край сегодня поднялся на одну позицию среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 14 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки.

Динамика развития коронавируса в регионе за сутки Фото: ИЦК

Добавим, что регион преодолел планку в 43 тысячи инфицированных за все время с начала эпидемии. Число выздоровевших заметно превышает количество инфицированных.