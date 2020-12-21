За медицинской помощью сразу обратились 7 человека, а потом еще 9 Фото: Диана ИВАНОВА

Серьезное ДТП на Октябрьском мосту в Красноярске произошло 20 декабря 2020 года в шестом часу вечера. Маршрутный автобус №94 въехал в фуру, стоящую на обочине. От сильного удара всю переднюю часть ПАЗа смяло, выбило лобовое стекло. Случилось это почти на самом въезде на переправу с правого берега на левый.

- Я еще удивилась, почему автобус по выделенной стороне вдруг медленно поехал, машины начали обгонять, - рассказала красноярка Ирина. – Потом смотрю, людей много на обочине моста, из автобуса выходят. Я тогда не обратила внимания, но сейчас вспоминаю, что многие держались за голову, кого-то под руки поддерживали. Дети точно там были. Много очень людей. Ну, подумала, сломался автобус. А потом-то, когда проехали дальше, а там фура стоит и кабина в автобусе вся разбита.

ДТП автобуса и фуры в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

Как позже стало известно, в ДТП пострадали 16 пассажиров.

- По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по Октябрьскому мосту, допустил наезд на стоящий автомобиль МАЗ, водитель которого остановился по причине поломки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю.

В соцсетях многие начали критиковать водителя автобуса. Назвали этот маршрут, чуть ли не проклятым.

«Это 94 маршрут, который без кондукторов ездит и водитель отвлекается от дороги постоянно, нельзя так ездить».

В ДТП пострадали 16 человек Фото: ИВАНОВА Диана

Тем временем в отношении водителя грузового автомобиля было составлено несколько административных материалов, ведь он не выставил знак аварийной остановки, чем грубо нарушил правила дорожного движения. А стоял он на мосту довольно долго. Об этом написали очевидцы в соцсетях: «…я ехал два часа назад, у него кабина поднята была, что-то делал, но аварийка включена была».

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

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Удар пришелся по кабине водителя автобуса, выбито лобовое стекло. Пострадали пассажиры. Вот что рассказывает очевидец.: «Людей много было. Мы подумали, что автобус сломался. Потом уже поняли, что это была авария. Многие на бордюрах сидели, кого-то под руки вели. Дети были точно. Женщина шла и держалась за голову» (подробнее).