В Красноярске автобус с пассажирами врезался в фуру, есть пострадавшие

Водитель автобуса не заметил фуру. Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на Октябрьском мосту автобус 94 маршрута, набитый пассажирами, врезался в фуру. То ли не заметил ее, то ли думал, что она едет, а она стояла.

Кстати, стояла фура на этом месте довольно долго. Вот что пишут красноярцы в социальных сетях: «…я ехал два часа назад, у него кабина поднята была, что-то делал, но аварийка включена была».

Авария произошла на Октябрьском мосту. Фото: ИВАНОВА Диана

Удар пришелся по кабине водителя автобуса, выбито лобовое стекло. Пострадали пассажиры. Вот что рассказывает очевидец, Ирина Киршева, которая ехала в это время в другом автобусе.: «Людей много было. Мы подумали, что автобус сломался. Потом уже поняли, что это была авария. Многие на бордюрах сидели, кого-то под руки вели. Дети были точно. Женщина шла и держалась за голову».

В УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что за медицинской помощью обратились семь человек: 5 женщин, мужчина и 15-летняя девочка. У всех ушибы и ссадины. Водитель и кондуктор не пострадали. Инспекторы еще будут разбираться с этим ДТП, но по предварительной информации виновен водитель автобуса, он допустил наезд на препятствие.

В ДТП пострадали семь человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Кстати, очень негативно оценили 94 маршрут красноярцы. Вот как они прокомментировали аварию: «Это 94 маршрут, который без кондукторов ездит и водитель отвлекается от дороги постоянно, нельзя так ездить», «Самый стремный и опасный маршрут, водители постоянно без кондуктора, злые как собаки, каждый день жизнью рискую».