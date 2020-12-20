«Спасибо тем, кто бросил меня. Я в Швейцарию уезжаю, а вы оставайтесь». Собаки из красноярского приюта теперь живут в Альпах

Где это мы едем? Что за страна? Швейцария? Фото "Алькин дом" Вконтакте.

Каждый день в Красноярске находят брошенных и потерявшихся кошек и собак. Больших и маленьких. Их судьба не всегда складывается счастливо. Но для Григория и Куки нашелся свой человек, любящий хозяин, и 2021 год они встретят уже дома, в Швейцарии.

Волонтеры приюта «Алькин дом», откуда уехали новоиспеченные иностранцы, написали пост от имени одной из собак: «Уезжаю я. Жаль Кузьку-соседа, но не нашли ему дом в стране заморской. А еще, если увидят меня те, кто бросил меня возле стен приюта, привязав к воротам. Хочу спасибо сказать. Я в Швейцарию уезжаю. На ПМЖ. А Вы, как жили здесь, так здесь и останетесь. Да, дом у Вас полная чаша и машина дорогая. Только вот не нашлось там места для меня, щенка доброго, с больными ногами! Я Вам ничего не пожелаю. Ни добра, ни зла. Жизнь сама рассудит. А сейчас я крепкая, здоровая, даже толстая, говорят. Сейчас я попрощаюсь с мамой Мариной, да на самолет. Вон и Гришка уже ворчит, типа, давай скорей, на альпийские луга. Спасибо Вам люди добрые, что помогали нам. До свидания».

Скоро будем дома! Фото "Алькин дом" Вконтакте.

Сейчас в приюте «Алькин дом» остались более двухсот собак. Долг перед ветеринарами больше ста тысяч. Впереди праздники, очень трудное время для волонтеров. Вот что они написали в своей группе «Алькин дом» Вконтакте: «Собак спасли много, а остались перед Новым годом наедине с бедой. Надо запасаться продуктами к праздникам. Чем? Это прежде всего мясные продукты, крупы, корма, питание для щенков. Надо проплатить хотя бы часть долгов по клиникам.

Хотя бы пятьдесят тысяч, потому что врачи работают за деньги. А долг тянется давно.

Когда кого -то спасаем от холода, от болезни, все говорят: "Молодцы". Когда подбирали щенков с Острова, с оврагов, мы тоже были хорошие…

А теперь тишина. Мы уже не молодцы. И не очень хорошие.

Да, у нас нет шикарных видео, каких-то акций. Мы не умеем это делать. Мы просто потихоньку "тащим" к себе несчастных животных. Печально все. В праздники все будут отдыхать. А лично у нас выходных не будет. Собаки, которых за двести, нам этого не простят».

Желающие помочь могут перечислить любую сумму, даже самую маленькую, на карту Сбера 4276 3100 4989 0652, оформлена на Анжелику Галибовну А., привязана к номеру 7913 534 41 00.

По этому же номеру +7 913 534 41 00 можно звонить по всем вопросам.

А еще каждое воскресенье в приюте «Алькин Дом» день Открытых дверей для всех желающих. Может, именно там вы найдете себе друга и спасете живую преданную душу. Или просто угостите бездомных животных чем-то вкусненьким и захотите им помочь.