Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 декабря 2020 года: умерли еще 14 человек

Выздоравливать стали больше! Фото: ИВАНОВА Диана

По последним данным на 14 часов 20 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 42915 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 330 случая заболевания. Темп прироста за сутки – 0,8 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10260 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 618 чел.

Динамика распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки Фото: ИЦК

Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 581.

Проведено тестов на коронавирус всего 2000673, из них за последние сутки 11840.

- По количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки край находится на 15-м месте в России. Сегодня в регионе выявлено на 2 случая коронавирусной инфекции меньше, чем днем ранее - 330 человек заболели. Число выздоровевших по-прежнему заметно превышает количество инфицированных - 397 пациентов выписаны из стационаров. Количество летальных исходов - 14 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом.

В соседней Хакасии зарегистрировано еще пять случаев гибели пациентов, имевших диагноз коронавирус. Среди них двое мужчин в возрасте 90 и 93 лет и три женщины 79, 72 и 76 лет. По данным на 20 декабря общее число летальных случаев, зафиксированных за весь период пандемии в Хакасии - 155.

Всего за минувшие сутки в республике лабораторно подтверждено 179 новых случаев COVID-19, выздоровело 104 пациента. В целом с начала пандемии в регионе выявлено 15 665 случаев инфицирования, об этом сообщает Оперативный штаб при правительстве РХ по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 948 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 336 (18,4%) без клинических проявлений. Подтверждено 511 летальных случаев.