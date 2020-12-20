Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 20 декабря 2020 года: волонтеры поздравят с Новым годом детей медиков из «красной зоны»

Маски пойдут с нами и в новый 2021 год...... Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14.00 часов 19 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 42585 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. За последние сутки заразились 332 человека, выздоровели 400, умерли 15.

Темп прироста за сутки – 0,8 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10223 человек (+801 за последние сутки). Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 581.

Проведено тестов на коронавирус всего 1988833 (+11629 за последние сутки).

- Красноярский край сегодня не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 14 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки. Число выздоровевших по-прежнему заметно превышает количество инфицированных.

Напомним, Красноярский край с начала эпидемии первым в Сибири преодолел порог в 42 тысячи заболевших COVID-19. В Иркутской области более 37 000 заболевших, более 30 000 – в Алтайском крае, более 26 000 – в Омской области. Республика Хакасия преодолела планку в 15 000 заболевших.

А тем временем, в Красноярске волонтерский штаб акции #МыВместе набирает волонтеров-Снегурочек и Дедов Морозов, которые помогут организовать новогодний праздник детям красноярских медиков, работающих в «красной зоне». Это 1500 ребятишек по всему краю.

Поздравлять детей волонтеры начнут 25 декабря с соблюдением всех эпидемиологических требований в регионе: они будут обеспечены средствами защиты и не будут заходить в квартиры, все мероприятия будут происходить на лестничной площадке.

Стать Дедом Морозом или Снегурочкой может каждый. Для этого нужно оставить заявку на сайте https://dobro.ru/vacancy/10045411.