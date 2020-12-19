Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 19 декабря 2020 года: регион преодолел планку в 42 тысячи заболевших

За неделю в крае заболели более 2000 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 19 декабря за все время 42 253 подтвержденных диагноза (+334 за сутки). Выздоровели 35 453 жителя (+453 за сутки). Умерли 1464 пациента (+15 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,8 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 1 977 204, из них за последние сутки 11 017.

Под наблюдением 10 003 человек (+751 новый за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 827 человек.

Тем временем Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал статистику за неделю — с 12 по 18 декабря.

Итоги недели по СФО Фото: ИЦК

В Красноярском крае показатель прироста жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», составил 6 процентов. За неделю численный прирост - 2 343 человека.

Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в регионе зафиксирован по итогам суток 12 декабря — 336 человек.

Красноярский край (вместе с Томской областью) продолжает замыкать ТОП-3 регионов с самым высоким процентом заболеваемости (или темпами распространения эпидемии).

«Антилидерство» среди сибирских регионов уже полтора месяца остается за Республикой Хакасия (9 процентов).

2-е место в этом ТОП-3 - у Омской области (7 процентов).

Прирост заболевших COVID-19 в СФО за неделю остался неизменным, составляя 6 процентов.

Красноярский край с начала эпидемии первым в Сибири преодолел порог в 42 тысячи заболевших COVID-19. Иркутская область преодолела планку в 37 000 заболевших, в 30 000 – Алтайский край, Омская область перешла планку в 26 000, Новосибирская область - в 25 000. В 23 000 – Кузбасс. Томская область перешагнула планку в 21 000. Республика Хакасия преодолела планку в 15 000 заболевших.