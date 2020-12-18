Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 18 декабря 2020 года: за сутки заболели 334, умерли 15

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 18 декабря 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 18 декабря 2020 года: за сутки заболели 334 человека, скончались 15.

По данным оперативного штаба, диагноз новая коронавирусная инфекция подтвердили у 42 253. За весь период пандемии выздоровели 35 453 (+453). Умерли 1 464 (+15). Темп прироста в сутки составил 0,8%.

Что касается городов, сведения о которых не входят в общую статистику по краю: в Железногорске за сутки заболели 87, выздоровели 82. В Зеленогорске – 29 и 113, соответственно.

Данные по районам и городам региона.

- Среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки Красноярский край находится на 14-м месте, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Число выздоровевших по-прежнему заметно превышает количество инфицированных. Количество летальных исходов уменьшилось.

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