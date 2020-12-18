В 16 городах России для 400 волонтеров пройдет благотворительная акция «Время помогать»

Фото: пресс-служба РУСАЛа

Присоединиться к итоговой корпоративной благотворительной акции «Время помогать» смогут до 400 человек: в каждом городе добровольцы объединятся в пять команд из пяти участников. 10 самых активных и дружных команд-участниц получат от компании полезные призы.

19 декабря эти команды встретятся на виртуальной площадке и попробуют свои силы в решении волонтёрских кейсов и логических задач, генерировании новых идей проектов и планировании будущих акций.

Все заработанные командами баллы будут преобразованы в денежные средства. Их добровольцы смогут направить на адресную помощь своим подопечным — семьям с тяжелобольными детьми, которые нуждаются в лечении или реабилитации, социальным учреждениям, приютам для бездомных животных.

В игре участвуют команды волонтёров из Ачинска, Бокситогорска, Братска, Волгограда, Каменска-Уральского, Кандалакши, Краснотурьинска, Красноярска, Михайловска, Москвы, Новокузнецка, Саяногорска, Североуральска, Тайшета, Шелехова и посёлка Таёжный Красноярского края.

Кроме того, с 10 по 28 декабря корпоративные волонтёры РУСАЛа проведут серию благотворительных акций адресной помощи некоммерческим организациям, социальным учреждениям и отдельным гражданам, пострадавшим во время пандемии.

Фото: пресс-служба РУСАЛа

Напомним, «Время помогать» – масштабный проект, объединивший две ключевые акции компании РУСАЛ по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в России.

В благотворительной акции приняли участие более 1000 корпоративных волонтеров РУСАЛа. Добрых дел было много, среди них доставка продуктовых наборов ветеранам предприятий компании во время самоизоляции: адресную помощь получили более 21 тысячи пожилых людей.

Осенью корпоративные волонтёры РУСАЛа помогали подготовить к сдаче семь медицинских центров по лечению внебольничной пневмонии, построенные компанией в регионах присутствия. Благодаря их участию медицинские центры сегодня принимают пациентов.

В Красноярском крае уже запущен центр помощи и спасения в Ачинске. Готовится к сдаче медцентр для лечения больных коронавирусом и пневмонией в Богучанском районе. Медицинские учреждения, укомплектованные самым современным оборудованием, возведены по инициативе сибирского промышленника Олега Дерипаска.

НАША СПРАВКА

РУСАЛ организует акцию «Время помогать» для волонтёров в 16 городах присутствия компании с общим благотворительным фондом 2 млн рублей. Акция реализуется в том числе с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.