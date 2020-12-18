Коронавирус в Красноярске, последние новости на 18 декабря 2020 года: поступило еще 1400 доз вакцины

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 18 декабря 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 18 декабря 2020 года: в регион поступило еще 1400 доз вакцины от ковида. Об этом сообщили в оперативном штабе.

За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили еще у 335 человек (всего 41 919). Выздоровели 35 000 (+457 за сутки). Скончались 1 449 (+19 за сутки). Темп прироста за сутки составил 0,8%.

Вакцину уже распределили между больницами. Партии отправили в госпитали Минусинска, Канска, Лесосибирска и Ачинска. Там есть специальное холодильное оборудование для хранения ампул.

Напомним, в начале декабря в край пришла первая крупная партия вакцины - тысяча доз. В нынешнем году это не последняя поставка.

Пока прививки делают медицинскому персоналу. Вакцинация населения намечена на первый квартал 2021 года.

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