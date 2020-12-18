«Страшно было капец»: школьники вместе с взрослыми отстояли от огня свою деревню, пока пожарные три часа добирались до нее по болотам

На фото Соня Пустовалова. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю и Енисей-Информ ТВ.

- Мама кричит: «Мы горим!». У меня сразу паника: выскочила, как была – в одной футболке и штанах, курточку только накинула. Побежала за всеми: выходите-выходите! Страшно было капец, что деревня сгорит! – таким врезался в память Сони Пустоваловой этот вечер. Совсем еще девчонка – она учится только в шестом классе – вместе со своими друзьями (и, конечно, взрослыми) сумела спасти от огня родную деревню. 12 ноября в Анциферово (это на севере Красноярского края) пришла беда – полыхнули два дома на окраине.

Уже стемнело, крепчал мороз, по улочкам гулял колючий ветер. Порывистый, злой, казалось, вот-вот перекинет пламя на соседние дома. А там может сгореть вся деревня, она небольшая, сотни две человек.

Конечно, пожарным позвонили, говорят местные. Только тут дело такое: Анциферово затерялось так далеко в тайге, что дороги в обычном понимании туда просто нет. Быстро попасть можно только по зимнику. (Кто не знает, это дорога, по которой ездят только при минусовой температуре). После получения тревожного сигнала в деревню отправили спецтехнику, причем повышенной проходимости. Но и она добиралась 3 часа 20 минут, увязая в болотах.

Стеной встали за деревню

Если бы не местные, Анциферово могло бы сгореть дотла. Но люди стеной встали за свою деревню, даже дети. По словам той же Сони, отсиживаться дома даже мысли не было.

Помогать бросились семеро школьников – София и Полина Пустоваловы, Алина Никитина, Давыд Килин, Дима Лагунов, Андрей Алейников и Данил Шеломенцев. Даже девчонки работали наравне с взрослыми.

Алина носила воду, чтобы проливать дома. Работала наравне с взрослыми. Фото: Енисей-Информ ТВ.

«Мы вместе со всеми носили воду из соседних домов, - рассказывает Алина Никитина Енисей-Информ ТВ. – Жутко было. Везде дым, задыхались. Ничего не было видно. Торопились, вода лилась, дорога превратилась в каток, люди скользили, падали. Но не останавливались ни на минуту».

Нужно было пролить три ближайших дома, куда летели куски горящего шифера. Чтобы они не занялись тоже. Тем временем бульдозер расчистил площадку у полыхающих строений, надо было отделить их от остальных. Привезли мотопомпы, стали качать воду из Енисея…

Бочки с бензином вытащили девятиклассники

Мальчишки тоже не отставали. Кидались в самое пекло, говорят в деревне. Одни таскали воду для пролива домов, другие выносили оттуда вещи – чтобы жильцы не остались без ничего. «Но главное – мы вытащили из ограды бочки с бензином, - делятся девятиклассники Давыд Килин и Дима Лагунов. - Иначе все могло взлететь на воздух». Обошлось!

Дима и Давыд вытащили из ограды бочки с бензином. Фото: Енисей-Информ ТВ.

К тому же им повезло – на помощь деревне пришло судно «Горизонт» из Лесосибирска, оно как раз проходило мимо. Капитан дал команду подключить мощные мотопомпы, процесс пошел быстрее.

Так и спасли Анциферово – всем миром, даже дети. Пожарным удалось добраться до места только почти через три с половиной часа. Два дома на окраине потеряли, но деревня устояла.

Перед Новым годом юных героев наградили. Фото: Енисей-Информ ТВ.

… На днях ребят, которые вместе с родителями защищали Анциферово, наградили. Вручили благодарности и сладкие подарки к Новому году – от главы Енисейского района Александра Кулешова. А начальник противопожарного отряда Александр Ермаков передал им форменные оранжевые береты. И позвал в будущем работать в МЧС: «Такие нам нужны!».

Ребят позвали в будущем работать в МЧС. Фото: Енисей-Информ ТВ.

За помощь при подготовке публикации благодарим «Енисей-Информ ТВ».

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