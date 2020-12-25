«Привет, меня зовут Ярослав Дмитриевич. На этом фото мне всего 19 дней и я уже вполне серьезный мужчина», - написала от имени сынишки Рут. С фотографии смотрел смуглый малыш с большими карими глазами. В тот день она впервые показала лицо своего малыша. Этого момента ждали многие, тут же посыпались восторженные отклики:«У отца гены сильнее».«Пааапин!».«Надо же какой светленький малыш, здоровья малышу и мамочке».На самом деле все долго гадали, на кого больше похоже дитя любви голубоглазого блондина из Якутии и темнокожей модели из Нигерии. Напомним, в сети их окрестили «зефир в шоколаде».Их история любви очень похожа на мелодраму с закрученным сюжетом. Дмитрий – бизнесмен из Якутии, владеет гаражным кооперативом и занимается недвижимостью, сын военного, свободный фотограф, музыкант, рыбак, охотник. Рут – дипломированный экономист, модель, выросшая в многодетной африканской семье. Встретились они в одном из самых романтичных уголков мира – Санкт Петербурге. Рут только-только окончила учебу в университете и собиралась вернуться в родную страну. Дима приехал сюда в отпуск. Их встреча произошла в парке. Он не мог отвести от нее глаз и постоянно фотографировал. Она возмутилась. Но оба сразу поняли – это судьба.Якутск. Кто бы мог подумать, что девушка из Нигерии найдет здесь свое счастье. Но в 2018 году они вышли из местного ЗАГСа за руку – муж и жена. В марте 2020 года Рут показала мужу положительный тест на беременность.- Я прыгал до потолка, - вспоминает Дмитрий. – Это были просто неконтролируемые эмоции.После очередного УЗИ они узнали, что ждут сына. 24 ноября он появился на свет.«Первая ночь в роддоме с малышом была волшебной. Я так и не смогла сомкнуть глаза или отвернуться от него на минуту. Я просто смотрела на него свою ночь», - напишет потом на свойе страничке в соцсети Рут.Дима до их выписки отказывался смотреть на фото сына. Хотя молодая мама почти сразу всем разослала его портрет. Впервые он увидел своего кроху, когда медсестра протянула ему конверт, перевязанный синей ленточкой. Восхищенно улыбнулся, а потом гордо позировал с сынишкой для фотографий.Чаще всего у молодых родителей спрашивают: «Как назвали?». Дмитрий еще раньше говорил, что с Русей подумывают назвать наследника каким-нибудь русским звучным именем. Но больше всего поклонников этой необычной пары волновал вопрос: на кого похож малыш? Они же интриговали.Вот в день матери на руках у Рут младенец и, кажется, ребенок с цветом кожи, как у нее. Но на другом снимке ладони Димы обхватили маленькие… беленькие пяточки.Первый юбилей – 24 декабря в канун католического Рождества Ярославу исполнился месяц.«Наш дорогой сын, сегодня тебе ровно 1 месяц. В этом мире нет таких слов, которые бы могли описать размеры нашей любви к тебе. Ты так много значишь для нас. Такое огромное чувство любви стало возможным познать только с твоим появлением на свет. Ты заполнил все пустые места в наших душах.Ты озарил наш мир ярким светом. Ты не представляешь, как мы тебя любим. Я не могу поверить, что два обычных человека могут встретиться и создать такую магию. Ты открыл для нас новую жизнь, которую мы даже не могли представить. Ты - наш луч света», - поздравила сынишку Рут.«Немного папа и немного мама, хорошенький у вас сыночек получился», - подметили подписчики, а после пожелали: «Расти большой, Малыш!».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Меня притянула ее энергетика»: как «зефир» из Якутии покорил нигерийскую «шоколадку»«Черная пантера» из Нигерии и голубоглазый блондин из Якутии – эту пару, популярную в социальных сетях, окрестили «зефир в шоколаде», - слишком необычно выглядят вместе. Дмитрий – бизнесмен из Якутии, владеет гаражным кооперативом и занимается недвижимостью, сын военного, свободный фотограф, музыкант, рыбак, охотник. Рут – дипломированный экономист, модель, выросшая в многодетной африканской семье. Как судьба соединила людей с разных концов земли? Необычную лав-стори узнала «Комсомолка» (подробнее).«Ути бозе мой, папин весь»: у модели из Нигерии и голубоглазого блондина из Якутии родился сынКаждый день Дмитрий приезжал к роддому. Рут махала ему в окошко, а однажды показала сынишку. А он сфотографировал. Точно, как в мультфильме «Король Лев». Первенец в маму или папу? Чаще всего их сейчас спрашивают именно об этом. Родители не спешат отвечать на этот вопрос. Лишь иногда на своей страничке в соцсети молодая мама выкладывает фото, где обнимает своего кроху (подробнее).