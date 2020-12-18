В память о полицейском, заслонившем от пули девушку, в Дивногорске открыли мемориальную доску

Денис Сумин погиб во время дежурства Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

17 декабря в Дивногорске состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о старшем сержанте полиции Денисе Сумине, который погиб во время своего дежурства.

Это случилось ровно три года назад. Поступил обычный вызов: семейный конфликт. 19-летняя девушка прокричала в трубку, что отчим не пускает домой, а там вместе с ним ее мама и маленький братик.

В квартире был настоящий погром Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В наряде патрульно-постовой службы были Денис Сумин и его напарник Павел Волосунов. Волосунов пошел обходить вокруг дома, а Сумин пошел в квартиру, где на пороге встретил вооруженного пьяного мужчину. Рядом стояла его зареванная падчерица. Увидев человека в форме, отчим направил на нее ружье. Денис бросился наперерез, оттолкнул девушку - пуля попала в него. Напарник, услышав выстрелы, прибежал на помощь. Выстрел. Его задело по касательной в шею. Но он сумел вынести раненого друга и вытолкнуть девушку.

Учинивший расправу хозяин квартиры был охотником Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сам стрелок забаррикадировался в квартире. На улице Павел вызвал подмогу и медиков. Еще один выстрел. В квартире позже нашли тела хозяина квартиры и его жены. Там же находился их маленький сын. Из-за патологической ревности к молодой жене (ей было всего 40 лет) мужчина устроил настоящую бойню на глазах своего маленького сынишки. В тот день осиротел не только он…

Денис Сумин умер в реанимации, не приходя в сознание. Его сын (на тот момент ему было 7 лет) потерял отца.

На мероприятии присутствовали и родные Дениса - жена, сын, мать и сестры Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Он родился 18 апреля 1982 года в селе Долгий Мост (Абанский район). В 2000 году поступил в Дивногорский лесхозтехникум и в 2003 году закончил его по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». После армии устроился работать в полицию. Прослужил 12 лет. Более 30 раз его поощряло руководство. За смелые и решительные действия при задержании преступника в 2011 году Денис был награжден медалью «За доблесть в службе».

Полицейские почтили память погибшего сотрудника Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В ноябре 2018 года семье Дениса Сумина вручили орден Мужества посмертно… Приказом министра внутренних дел Российской Федерации от 25 сентября 2018 года № 621 его имя навечно зачислено в списки личного состава МУ МВД России «Красноярское».

… Возле Лесхозтехникума, где когда-то учился Денис Сумин, накануне было много людей – полицейские, обычные жители города пришли, чтобы почтить его память. После минуты молчания была открыта мемориальная доска в его честь.

Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Его поступок это образец поведения настоящего сотрудника органов внутренних дел, мужчины, - сказал начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. - А для молодого поколения это еще и пример смелости, чести и любви к своей стране.

Со слезами на глазах слушала все эти слова мама Дениса Наталья Владимировна, его жена Марина, их сын Данил, а также его сестры Евгения и Ирина.

Светлая память...Фото: соцсети

В завершение собравшиеся возложили цветы к мемориальному знаку, а после прошли в здание техникума, где в Зале воинской славы расположен мемориальный уголок памяти Дениса Сумина.

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