На правобережье Красноярска горит жилая высотка

Пожар в 14-этажном доме Фото: ИВАНОВА Диана

Пожар в высотке на правобережье Красноярска локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, черный дым повалил из окна квартиры на шестом этаже в доме №197 на Красрабе около 14 часов. В это время многие отсутствовали дома. Но кто был, смогли самостоятельно эвакуироваться – это 57 человек, из которых 11 детей.

- Шел по улице, смотрю людей много на улице, некоторые, видно, что наспех одевались, - рассказал красноярец Алексей. – Голову задрал, а там огонь прямо из окна, дым. А потом слышу сирены, пожарные приехали, «скорая» проезжала.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в квартире загорелись домашние вещи на площади 15 квадратных метров.

- На месте работают 26 человек, 9 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю. – Пострадавших нет.

Пожар локализован. А это значит, что дальше огонь не будет распространяться. Сейчас идет проливка помещений. Причины возгорания предстоит установить дознавателям.