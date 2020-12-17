«Содержанки», Marvel и «Игра престолов»: чем утешались красноярцы в год пандемии

Кадр из х\ф «Веном»

Информация представлена на основе статистики спроса жителей этого региона на кинокартины и сериалы за весь 2020 год.

Список самых популярных фильмов этого года возглавили две супергеройские кинокартины самой популярной вымышленной вселенной - Marvel:

«Веном» (16+) и «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера» (12+).

Третье место красноярцы отдали фантастическому боевику «Код 8» (18+) про людей, обладающих сверхспособностями.

В пятерку также вошла российская комедия-лидер проката «Холоп» (12+) с Милошем Биковичем в главной роли и детективный триллер «Вивариум» (16+).

Выбирая между российскими и зарубежными сериалами, жители Красноярска отдают предпочтение отечественным многосерийным кинолентам.

1. Абсолютным хитом 2020 года стал откровенный российский сериал «Содержанки» (18+) с Дарьей Мороз, Сергеем Буруновым, Александром Кузнецовым и Ириной Старшенбаум.

2. Второе место - фантастический сериал «Сирена» (18+)

3. Третье - ситком «Гранд» (16+), ставший продолжением полюбившегося миллионам «Отеля Элеон».

Драма «Бывшие» (16+) с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым в главных ролях. Сериал «Игра престолов» (18+), обладатель более 60 международных кинопремий, также вошел в лидеры.

Среди киножанров наибольшим интересом у жителей Красноярска пользовалась научная фантастика, собрав наибольшее число просмотров. В топ-3 вошли также драмы и комедии.