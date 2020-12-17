Картошка к горошку – будет оливье: во сколько обойдется традиционный салат к новогоднему столу в Красноярске

Во сколько обойдется традиционный салат к новогоднему столу в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Про оливье в народе давно слагают пословицы и поговорки. Например, «Отсутствие оливье на столе убивает на корню весь Новый год». Или «Без оливье Новый год не начнется». Или «Новый год без оливье – это салатное отношение к делу». Одним словом, этот русский салат с красивым французским названием у нас любят и ценят.

Специалисты Красноярскстата помогли посчитать, во сколько обойдется оливье на праздничный стол в наступающем году.

Сразу уточним, что у каждой хозяйки могут быть свои нюансы в процессе приготовления этого салата. Но мы возьмем классический рецепт.

В него вошли 4 яйца, 300 граммов вареной колбасы, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 500 граммов маринованных овощей (зеленый консервированный горошек и маринованные огурцы), 100 граммов репчатого лука и 200 граммов майонеза. В расчете использовались средние по региону цены за ноябрь текущего и предыдущего годов.

Считалка на оливье в Красноярском крае

Итого готовое блюдо обойдется красноярским хозяйкам в нынешнем году в 307 рублей 44 копейки. В прошлом году это было на 8,7 % меньше. Инфляция. Подорожали все компоненты. Но больше всего картофель – на 40%, яйца – на 14%, вареная колбаса – на 6 %, морковь – на 24 %, лук – на 15 %, маринованные овощи и майонез – на 9 %.

А что там у соседей

Если вам хочется узнать, что происходит у соседей, специалисты Красноярскастата позаботились и об этом. В Хакасии, несмотря на то, что стоимость ингредиентов в целом подорожала на 11%, готовое блюдо обойдется дешевле, чем для красноярских хозяек – в 290 рубля 92 копейки. В Хакасии значительно подорожал картофель – 32 %, яйца – на 15%, вареная колбаса – на 4 %, морковь – на 11 %, лук – на 19 %, маринованные овощи – на 10 % и майонез – на 9 %.

Считалка на оливье в Республике Хакасия

В Туве для приготовления салата придется закупить продуктов на 279 рублей 80 копеек. За год блюдо подорожало на 7,7 %. Из ингредиентов сильнее всего выросли цены на лук и яйца - на 19 и 18 % , картофель – на 14 %, вареную колбасу – на 6 %, морковь – на 10 %, маринованные овощи и майонез – на 8 %.