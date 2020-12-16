Как будут работать кафе и рестораны в новогоднюю ночь 2020-2021 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Будут ли работать кафе и рестораны в новогоднюю ночь. Еще вчера этот вопрос задавали себе многие красноярцы. Ведь это так удобно: не заморачиваться с подготовкой, а встретить бой курантов в кругу друзей или родных в ресторане. Здесь музыка, аниматоры, конкурсы, танцы и отменное меню.

Рассчитывали на это и сами рестораторы, год у них выдался очень сложный и на новогодних праздниках хотелось бы заработать. Но увы, губернатором Красноярского края подписаны дополнения к ранее действующему указу о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологи считают, что новогодние праздники – период особого риска для тех, кто посещает общественные места, учреждения общепита, развлекательные учреждения.

Итак, конкретно: как будут работать заведения общественного питания

- С 17 декабря и до 10 января изменится время работы организаций общественного питания – кафе и рестораны смогут принимать посетителей с 7 часов утра до 21.00 (до этого они могли работать до 23.00).

- 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года общепит для посетителей будет закрыт совсем. Однако кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки либо обслуживания на вынос. Исключение составят столовые и буфеты, в которых питаются работники предприятий, пассажиры аэропортов, железнодорожных и автобусных станций.

- С 11 января 2021 года организации общепита вновь смогут работать с 7.00 до 23.00 часов.

Помимо этого, детям до 14 лет без сопровождения родителей будет закрыт доступ в рестораны быстрого питания и самообслуживания.

Добавим, что эти ограничения касаются не только городских заведений, но и тех, которые расположены на базах отдыха.