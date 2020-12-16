Енисейская Сибирь: места, которые стоит увидеть

Фото: visitsiberia.info

Одна река – одна история

Непроходимая тайга, удивительные Саяны, кристальный воздух… Здесь берет свое начало одна из величайших рек не только России, но и всей планеты - Енисей, который, с одной стороны, делит Сибирь на Западную и Восточную, а с другой - объединяет территорию по вертикали - с севера на юг.

Наша Енисейская Сибирь - это три соседних региона, расположенные по берегам могучей реки: Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва. Регионы объединяет не только географическая близость, но и общность истории, культуры, традиций, а также уникальный ландшафт и единственные в своем роде памятники природы, которые являются достоянием всех, кто живет здесь, в Енисейской Сибири. У нас в крае это уникальная Айдашинская пещера недалеко от Ачинска, где были обнаружены предметы быта древнего человека, кости животных, бронзовые изделия. Или Монастырское озеро в Енисейском районе: из-за высокого содержания железа вода в озере красноватого оттенка. А в Хакасии - горная гряда Сундуки, где встречаются наскальные рисунки, или карстовая пещера Крест со стоянкой древних людей. Республика Тыва гордится своими озерами - памятниками природы: соленым Дус-Холь, живописным Кара-Холь, большим пресным Чагытай или Торе-Холь с песчаными берегами.

Историческая связь Красноярского края с Хакасией и Тывой формировалась на протяжении столетий. Освоение земель, расположенных по берегам Енисея, началось несколько тысяч лет назад. На ранних этапах переселение шло с севера, а затем спускалось к югу, образовывая там поселения, о которых свидетельствуют различные археологические находки. Также с севера на юг шло хозяйственное и административное освоение территории Сибири.

Фото: visitsiberia.info

Позднее, в XVIII веке, появилась необходимость создавать на местах самостоятельные поселения. Переселенцы называли эту территорию по-разному: и Центральная Сибирь, и Средняя Сибирь. Но речь всегда шла об одном - об огромной территории в бассейне Енисея. Енисейская провинция - это первый прообраз административного и территориального освоения территории, на которой сейчас расположены регионы Енисейской Сибири.

Строим будущее вместе

Историческая связь регионов со временем только укрепляется. Наш краевой территориальный бренд «Енисейская Сибирь» создает новые традиции, которые формируют современный образ региона как внутри территории, так и за ее пределами. Сегодня перед регионами Енисейской Сибири стоит задача привлечения спортивных, социальных и деловых проектов. Так, в предстоящие годы планируется позиционирование бренда в рамках международного сотрудничества и масштабных мероприятий, которые пройдут у нас в крае: летом 2021 года мы ждем международный фестиваль этнической музыки «Мир Сибири», весной - первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров и первенство мира по фристайлу и сноуборду, а также другие культурные и социально значимые мероприятия.

Путешествие в прошлое

Познакомиться с Енисейской Сибирью можно в путешествиях по краю и республикам Хакасия и Тыва: местным жителям есть, что показать и чем привлечь гостей. Путешественникам, которые хотят насладиться всей красотой Енисейской Сибири и разгадать загадки этих действительно прекрасных земель, здесь предложат побывать в самых интересных местах и прикоснуться к их древней истории и уникальной культуре. Вы точно на время забудете о шумных мегаполисах и окажетесь в далеком прошлом, хоть и со всеми удобствами.

Тур «Из Красноярска к центру Азии»

Этот тур - уникальная возможность увидеть, как живет степной народ и почувствовать себя настоящим кочевником, ощутить единение с природой и стать немного шаманом, познакомиться со староверами, узнать истории трех регионов и окунуться в древнерусский уклад. Во время путешествия вы погрузитесь в историю трех регионов - Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. А еще отправитесь в географический центр Азии, столицу Тывы - Кызыл, восхититесь национальным колоритом хакасских и тувинских юрт и увидите сибирскую деревню такой, какой она была более 100 лет назад.

«Саянские просторы»

Еще одно путешествие по трем знаковым местам Сибири: Красноярскому краю, Тыве и Хакасии. Каждый из них интересен по своему, в каждом - своя история, богатая культура, уникальная природа. В этом туре вы отправитесь в пешие походы по горным тропам национального парка «Ергаки», познакомитесь со Спящим Саяном, исследуете знаменитые Красноярские Столбы, попробуете традиционную сибирскую, тувинскую и хакасскую кухни и познакомитесь с традициями и обычаями малых народов Сибири. Вы увидите не похожую ни на одну территорию России Республику Тыва, ее бескрайние космические пейзажи, соленые озера, по своим свойствам не уступающими водам Мертвого моря.

Фото: visitsiberia.info

«Путешествие к староверам Каа-Хем»

Если вы хотите еще больше удалиться от цивилизации, насладиться природой и прислушаться к себе - этот тур для вас! Всего несколько часов пути по Тыве - и степные пейзажи сменяются сосновыми лесами, а голые, продуваемые ветрами полупустыни, - бурными горными реками и целебными источниками. Истории трех регионов, переплетенные с легендами, голоса дикой природы, поражающие жителей шумных городов, энергетика культовых языческих мест и гармоничное спокойствие людей, живущих по древним канонам, - все это будет окружать вас во время путешествия в Верховье Каа-Хема (Малого Енисея). Вы увидите сибирскую деревню, такой, какой она была более столетия назад, национальный колорит хакасских и тувинских жилищ - юрт, петроглифы и мегалиты, которым более 2000 лет, попробуете сибирские варенья и соленья, мясо марала и другие традиционные блюда сибирской кухни.

Подробную информацию о турах по Енисейской Сибири можно получить на сайте visitsiberia.info. Все, кто побывал в Енисейской Сибири, отмечают открытость ее жителей, которые всегда с большой радостью принимают гостей. Побывав в этих местах хотя бы раз, вы непременно захотите вернуться сюда снова! Тем более что до многих из них рукой подать.