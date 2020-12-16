Енисейская Сибирь: прошлое, настоящее, будущее

Фото: Сергей ФИЛИНИН

Идем по графику

В 2018 году на Красноярском экономическом форуме главы трех регионов подписали соглашение о реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», который включил масштабные инициативы ведущих российских компаний в различных отраслях экономики. В ближайшие годы будут запущены проекты по добыче и переработке полезных ископаемых, энергетике, развитию транспортной инфраструктуры, в лесной и агропромышленной отраслях. Проект получил поддержку Президента и Правительства России и направлен на социально-экономическое развитие регионов создание новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, повышения качества жизни людей.

За время, прошедшее со старта проекта, проведена серьезная работа по подготовке и согласованию проектных документов, достигнуты договоренности об инфраструктурной и финансовой поддержке со стороны федерального Правительства. Проекты КИП «Енисейская Сибирь» охватывают всю территорию регионов и станут драйверами развития территорий, на которых они реализуются. Несмотря на мировой кризис, все проекты КИП укладываются в график, никто из инвесторов не заявил о пересмотре планов из-за сложившейся экономической ситуации.

Сибирские масштабы

Одна из ключевых задач проекта - развитие инфраструктуры. В 2020 году началось строительство самого северного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский. В этом месте через реку летом ходит паром, а зимой работает ледовая переправа. Строительство моста позволит запустить на правом берегу Енисея проекты по добыче и переработке полезных ископаемых компаний «Полюс Красноярск», «Васильевский рудник», «Соврудник», «Горевский ГОК», «Новоангарский обогатительный комбинат», ДОК «Енисей» и других. Появления моста с нетерпеньем ждут и местные жители. Скорость пути от Енисейска до поселка Северо-Енисейский возрастет в 3-4 раза! Строительство двухполосного моста протяженностью более километра завершится в 2023 году. Еще один проект развития инфраструктуры - создание международного и производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. Здесь планируется создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа, позволяющий применять налоговые и таможенные льготы для резидентов. Удобное местоположение на пересечении трансконтинентальный и кроссполярных авиационных маршрутов, близость к Транссибирской магистрали и возможность организации мультимодальных перевозок делают Красноярск идеальной точкой для создания авиахаба.

Губернатор Красноярского края Александр Усс на торжественной церемнии начала строительства Высокогорского моста

Сейчас завершается строительство магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск, которая вдвое увеличит число взлетно-посадочных операций. Корпорация развития совместно с Правительством Красноярского края ведет активную работу по привлечению инвесторов и резидентов проекта. В Хакасии начались работы по строительству отдельных участков транспортного коридора Абакан - Бийск. Он обеспечит связь республики с Алтайским краем и Кемеровской областью по кратчайшему пути. Магистраль также сократит стоимость автомобильных перевозок, расстояние до Монголии и Казахстана и поможет развитию межрегионального туризма.

В 2020 году правительством края направило заявку в министерство экономического развития России на создание особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина». Уже готовы все проектные документы, есть заявки от якорных резидентов. Если заявка будет одобрена, то в следующем году развернется работа по подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны. Проект позволит создать в Красноярске промышленный кластер, ориентированный на выпуск продукции глубокой переработки алюминия без создания дополнительной экологической нагрузки.

Разворачиваются масштабные проекты в Арктической зоне края. Проект Роснефти «Восток Ойл» станет самым крупным в современной истории страны. Будет построена глобальная, морской порт и терминалы для хранения нефти, организована транспортировка нефти по Северному морскому пути. К разработке новых месторождений планируется привлечь 400 000 рабочих и специалистов. После пуска первой очереди на Таймыре планируется добывать до 50 млн тонн нефти в год.

В начале 2021 года инвестор приступит к строительству объектов Сырадасайского угольного месторождения. В ближайшие годы начнут работать угольный разрез мощностью 5 млн тонн/год, обогатительная фабрика, морской угольный терминал. Все объекты промышленного кластера прошли государственную экологическую экспертизу и получили положительное заключение Главгосэспертизы России. Добычу угля на разрезе планируют начать уже в следующем году. В Тыве готовится к реализации проект освоения медно-никелевого месторождения Ак-Суг. Ввод горно-обогатительного комбината в эксплуатацию запланирован на 2024 год, его мощность составит 24 млн тонн в год. Проект практически удвоит валовой региональный продукт Тывы. Компания получила все необходимые разрешительные документы и проводит работы, связанные с привлечением подрядчиков на строительство ГОКа и инфраструктуры.

Все проекты Енисейской Сибири находятся под строгим экологическим контролем и экспертных организаций. Инвесторы закладывают в проекты инновационные технологические решения, снижающие воздействие на окружающую среду, предлагают дополнительные мероприятия по развитию биосферы территории реализации. Экология становится безусловным приоритетом.

Новые рабочие места

По оценкам специалистов, при реализации КИП «Енисейская Сибирь» будет создано более 100 000 новых рабочих мест. Уже сейчас формируется кадровый резерв. Всего за 2 года более 1 300 человек получили работу. Корпорация развития Енисейской Сибири работает с образовательными организациями по формированию карты закрытия кадровой потребности проектов.

Бизнес и наука

Крупные инвестиционные проекты также поддержат малое и среднее предпринимательство. Инвесторы КИП информируют местный бизнес о возможностях сотрудничества. Сформирован реестр поставщиков и подрядчиков, это более 300 надежных компаний. По итогам 2019 и 2020 годов участники реестра заключили 160 контрактов 3,5 млрд рублей.

Кроме того, сформирован реестр исследовательских потребностей предприятий, в постоянном режиме сопровождается взаимодействие предприятий и высших учебных заведений. В этом году уже во второй раз стартовал конкурс исследований по заказам индустриальных партнеров. По результатам конкурса 12 крупных научных проектов получат финансовую поддержку в размере 120 млн рублей, в том числе за счет участников КИП. В 2019-2020 году компании-участники КИП «Енисейская Сибирь» заказали у ученых из трех регионов исследований более чем на 350 млн рублей. Это деньги, которые получат научные коллективы на проведение исследований.

Фото: Сергей ФИЛИНИН

Енисейская Сибирь становится мощным территориальным брендом, который работает на узнавание края, Хакасии, Тывы в России и за рубежом.

Енисейскую Сибирь объединяет природа с уникальным ландшафтом, памятниками природы и местами, которые формируют уникальные маршруты. Здесь сохранилось наследие сибирских древних культур и появились гении, ставшие достоянием современной мировой культуры. Начинается работа по продвижению бренда «Енисейская Сибирь»: формирование туристических маршрутов, развитие линейки брендированной продукции, запуск лицензионной программы для участия в производстве сувенирной продукции. Продвижение бренда позволит привлечь в регионы Енисейской Сибири новые инвестиции, российских и зарубежных туристов, и станет базой для социально-экономического развития территорий.