Крещение-2021 в Красноярске: места для купания, список купелей

Рассказываем, где будут работать купели в Крещение-2021 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

На Крещение в Красноярске 2021 по прогнозам купаться придёт около 8 тысяч горожан. До купаний остается еще целый месяц и из-за пандемии коронавируса пока не понятно, как будет организованы места для крещенских купаний в 2021 году.

В прошлом году работали четыре купели. Вода была проверена специалистами, а возле прорубей – иорданей дежурили врачи, спасатели и полицейские. Вероятно, что в 2021 году места для крещенских купаний останутся прежними:

1. купель на территории Храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а);

2. купель возле клуба закаливания «Криофил» (о. Отдыха со стороны левого берега в 50 м от Коммунального моста);

3. прорубь на р. Кача в районе п. Солонцы;

4. купель на протоке Посадной (возле о. Посадный в районе дома на ул. Дубровинского, 45а).

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