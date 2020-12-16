Прогноз погоды на Новый год 2021 в Красноярске: может похолодать до -20 в ночь на 31 декабря

Рассказываем, какой будет погода на Новый год в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

До долгожданных праздников еще две недели, но уже сейчас красноярцы планируют выходные и хотят знать, какая погода будет на Новый год 2021 в Красноярске.

К сожалению, точный прогноз синоптики не могут предоставить, на 100% можно спланировать только несколько ближайших дней. Поэтому, прогноз, который мы публикуем - предварительный. Данные еще могут измениться ближе к праздникам.

Итак, в новогоднюю ночь на 31 декабря 2021 года в Красноярске ожидается днем до -16, а ночью похолодание до -20 градусов мороза.

Сами каникулы, будут тоже достаточно прохладными:

1 января 2021: днем -17, ночью -19.

2 января 2021: днем -19, ночью -21.

3 января 2021: днем -19, ночью -22.

4 января 2021: днем -22, ночью -24.

5 января 2021: днем -24, ночью -27.

6 января 2021: днем -22, ночью -27.

7 января 2021: днем -21, ночью -25.

8 января 2021: днем -21, ночью -24.

9 января 2021: днем -23, ночью -26.

10 января 2021: днем -23, ночью -27.

Еще раз повторимся, что этот прогноз предварительный. Точные температуры будут известно за несколько дней до Нового года.