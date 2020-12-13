Фестиваль «Волшебный лед Сибири» 2021 в Красноярске: когда и где пройдет

Волшебный лед Сибири-2019 Фото: Мария ЛЕНЦ

Конкурс ледовых и снежных фигур «Волшебный лед Сибири» должен был состояться традиционно в конце декабря 2020 и в начала января 2021 года. Но из-за пандемии он был отменен организаторами: участники из других городов (и тем более, стран) не смогут приехать в Красноярск. А представлять работы работы только лишь красноярских мастеров - организаторы не хотят.

Напомним, фестиваль «Волшебный лед Сибири» должен был пройти в Красноярске в девятый раз. За эти годы праздник ледовых и снежных скульптур стал праздником для жителей города. В конкурсе принимали участие мастера России, США, Китая, Латвии и Японии. Изначально, скульптуры устанавливали на левобережной набережной, но в 2017-м году фестиваль переехал на остров Татышев.

Также, есть предположение, что фестиваль могли отменить из-за недостатка средств в бюджете, что, впрочем, тоже связано с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске отменили фестиваль «Волшебный лед Сибири»